¡Pestañita mortal! Conductor se queda dormido y provoca carambola en Guadalajara; hay una mujer lesionada| ZMG

¡Tragedia en la ZMG! En la madrugada de este lunes 3 de noviembre 2025, un conductor que manejaba por las calles de la colonia Oblatos en Guadalajara, Jalisco, se quedó dormido y provocó un aparatoso accidente; deja una mujer lesionada.

Al quedarse dormido mientras manejaba, el conductor terminó impactado contras dos vehículos que se encontraban estacionados, dejando a una mujer de 40 años herida con múltiples contusiones; las víctimas esperaban una consulta médica.

Los daños fueron catalogados de mayor cuantía, por lo que elementos de la policía vial se desplazaron para deslindar responsabilidades; la persona herida fue llevada a un puesto de socorros en condición de salud regular.

Hasta el momento se desconoce lo que pasará con el conductor responsable del accidente automovilístico.

¡Se le pasaron las copas! Camioneta pierde el control y queda atrapada en una zanja en la ZMG

El exceso de velocidad y de alcohol en la sangre, terminaron en aparatoso accidente en la carretera Nogales, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco;

Los primero reportes indican que el conductor, que viajaba en compañía de su esposa y bebé, perdió el control de su camioneta, terminando en una zanja.

El conductor resultó poli contundido, mientras que su esposa e hijo, presentaron múltiples contusiones; sin embargo, no ameritaron su traslado a un puesto de socorros.

¡Tragedia en la ZMG! Atropellan a ciclistas al intentar cruzar calles de Guadalajara

En la madrugada de este 3 de noviembre 2025, un ciclista de aproximadamente 40 años de edad, fue atropellado en calles de la colonia 18 de Marzo en Guadalajara; los responsables se dieron a la fuga.

La víctima quedó tendido sobre los carriles centrales, por lo que tuvo que ser auxiliado por otros automovilistas que evitaron que fuera lastimado por otros vehículos.

Paramédicos de la Cruza Verde estabilizaron al sujeto, el cual tuvo que ser trasladado a un puesto de socorros.

Testigos aseguraron que el responsable se dio a la fuga, pues tras el atropellamiento del ciclista, el conductor escapó del lugar a toda velocidad. Autoridades investigan los hechos.