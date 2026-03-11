¡Se dio contra el poste! Conductora choca y termina con el auto aplastado en Celaya, Guanajuato

Un fuerte accidente despertó a los vecinos de la colonia Alameda, en Celaya, Guanajuato, cuando un auto particular terminó prácticamente aplastado por un poste de concreto. El choque ocurrió alrededor de las siete de la mañana de este miércoles, movilizando de inmediato a los cuerpos de emergencia debido a lo aparatoso de las imágenes.

A pesar de que el poste cayó directamente sobre el toldo del automóvil tras el impacto, el incidente terminó en un verdadero milagro para quienes iban a bordo.

Así cayó un poste encima de un auto en Guanajuato

La tranquilidad de la mañana se rompió por el estruendo del choque en el cruce de las calles Oaxaca y Aguilar. Una mujer que conducía su automóvil perdió el control del volante y se estampó de lleno contra la estructura de servicios públicos.

La fuerza del golpe fue tan severa que el poste de concreto no aguantó el impacto, se fracturó desde la base y se vino abajo, quedando recostado sobre el vehículo y atrapando a sus ocupantes bajo el pesado bloque.

Un milagro a bordo: Madre e hijo salen ilesos en accidente de Guanajuato

Lo que más sorprendió fue que la conductora no viajaba sola, ya que iba acompañada por su hijo menor de edad. Al ver el auto aplastado por la pesada columna, muchos temieron lo peor, pero afortunadamente ambos lograron salir por su propio pie.

Tras una revisión rápida por parte de los servicios de emergencia, se confirmó que ninguno de los dos presentaba lesiones de gravedad, quedando todo en un susto mayúsculo y una fuerte crisis nerviosa.

Daños colaterales: Autos estacionados "la llevan"

El poste no solo destrozó el carro de la mujer responsable, sino que al desplomarse jaló cables y escombros que alcanzaron a otros dos vehículos que estaban debidamente estacionados en la calle. Estos carros también resultaron con abolladuras y cristales rotos, sumándose a la lista de pérdidas materiales.

Los dueños de las unidades afectadas salieron de sus casas solo para encontrarse con sus vehículos dañados por una carambola que no pudieron evitar.

Cierre vial de tres horas en la Alameda, Guanajuato

Debido a la peligrosidad de los cables de alta tensión que quedaron tirados y al tamaño del poste que bloqueaba toda la calle, las autoridades de tránsito cerraron la circulación por completo.

El bloqueo duró más de tres horas, tiempo en el que personal de Protección Civil y cuadrillas de reparación trabajaron para retirar el concreto y asegurar que no hubiera riesgo de incendio o cortocircuito para los vecinos de la zona.

Un descuido que salió muy caro

Hasta el momento no se sabe qué fue lo que causó que la conductora perdiera el control de esa manera en una zona residencial. Mientras las autoridades realizan el peritaje para deslindar responsabilidades, las imágenes del auto bajo el poste siguen circulando en redes como un recordatorio de lo peligroso que puede ser un pequeño descuido al volante.