¿Qué dijo AMLO sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial en su conferencia mañanera?

Este miércoles 11 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció su conferencia de prensa matutina, misma donde habló sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial que se aprobó durante la madrugada de este mismo miércoles.

En la conferencia mañanera se encuentra su esposa y académica, Beatriz Gutiérrez Müller.

¿Qué dijo AMLO sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial?

El presidente López Obrador se dijo satisfecho que se aprobara la Reforma Judicial en el Senado hasta con los votos de políticos que en el pasado consideró que son impresentables, como el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez: “Es una decisión que tomaron los legisladores de manera libre y esto no deja satisfechos a muchos a otros sí. A otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma al poder judicial. Yo estoy en los últimos, a mí me agrada. Con cualquier voto. Creo que es importante acabar con la corrupción y la impunidad”.

AMLO habla sobre senador Miguel Ángel Yunes

El presidente López Obrador dijo que mantiene diferencias con Miguel Ángel Yunes Linares, padre del senador panista Miguel Ángel Yunes, quien le dio a Morena-PT y Verde para aprobar la Reforma Judicial. Aunque López Obrador negó negociar impunidad con la familia Yunes:

“Tengo diferencias con él y con muchos otros, pero siempre en la política, pero en a política hay que optar por inconvenientes y es buscar el equilibrio y la eficacia y los principios. ¿Qué se negoció? Nada, yo creo que fue, nada y sabe por qué se piensa que hubo una negociación porque es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros. Creen que somos iguales a ellos”.

AMLO niega que haya recursos legales contra la reforma Judicial

El presidente López Obrador dijo que no hay forma de que prosperen recursos legales contra Reforma Judicial: “No hay fundamento legal para detener la Reforma a la Constitución, no existe y eso lo ha dicho la consejería, saben los constitucionalistas y estudiantes de derecho… Es una facultad que tiene el legislativo. No faltan los intentos de querer violar las normas, leyes, la Constitución”.