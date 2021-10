Confusión y retrasos entre pasajeros del AICM por cambio de horario

Ciudad de México.- Terminó el horario de verano e inició el de invierno, sin embargo, entre algunas personas hubo confusión por el cambio de horario, algunas no sabían si adelantar o atrasar la hora, sobre todo las personas que acudieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (AICM).

Hubo confusión y retrasos a la llegada de las personas que tenían planeado viajar a algún punto del país o del mundo, entre los viajeros se encuentra Edgar quien no tenía idea qué se hacía con las manecillas del reloJ " ¿se adelanta? ¿se atrasa ?

Otro viajero se encontraba en la misma situación “creo que se atrasa ¿no?, sí se atrasa”

Óscar Mendoza Confusión entre viajeros del AICM por cambio de horario

Exactamente a las tres de la mañana de este domingo las manecillas del reloj se atrasaron para volver a las 2:00 am.



Relojes sincronizados en el AICM por cambio de horario

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, los relojes fueron sincronizados puntualmente para evitar algúna confusión entre los pasajeros.

El viajero Jesús Ramírez narró “apenas me di cita ahorita, yo pensé que viajaba ya en dos horas, pero me faltan tres, caso contrario es el de Luis Millán, quien se percató del cambio de

horario y salió con tiempo hacia el AICM “claro, aquí estoy, más temprano de lo común, dos horas antes y ahora son tres, más vale si, prevenir, a la carrera pueden pasar muchas cosas”.

Óscar Mendoza Pasajeros en espera de su vuelo, el horario de su salida se prolongó por el cambio de horario en el AICM

La señora Norga Garnica también tomó las medidas pertinentes para no perder su vuelo, “Sí dije bueno, me voy una hora antes, mi vuelo sale hasta las 4:00 am, pero por si sí, o por si no, voy de todos modos más temprano”.

En el 2021 durante más de seis meses, hemos aprovechado la luz del sol, ya que amanece más temprano, de esta manera se reduce el consumo de energía eléctrica.

¿Desde qué año se realiza el cambio de horario?

El cambio de horario es una medida que se implementó desde el año 1996 y para muchos es una excelente estrategia, según el fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, cada año se ahorran más de 1000 millones de pesos en el pago de energía.





Una medida que se ha llevado a cabo en nuestro pais y que continuará de manera indefinida.