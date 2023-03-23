Va Congreso de la CDMX contra venta de medicamentos falsos

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que coordinadamente con los gobiernos de las 16 alcaldías, refuerce los operativos en mercados, tianguis, bazares y similares, a fin de evitar la venta y distribución de medicamentos falsos o robados en esta capital.

Al presentar el dictamen, el diputado promovente del punto de acuerdo, Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, recordó que la falsificación, robo y venta ilegal de medicamentos sin receta tuvo auge durante el periodo de la Covid-19.

En 2029 México ocupaba el sexto lugar en venta ilegal de medicamentos

Nazario Norberto Sánchez agregó que, de acuerdo con datos oficiales, en 2019 México se encontraba en el sexto país en la venta ilegal de medicamentos prohibidos y sin receta médica, por debajo de China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil.

El legislador local, informó que las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa ocupan los primeros sitios en venta de medicamentos falsos.

Diputados del Congreso hablan de los retos virales con clonazepam

El legislador destacó que, de acuerdo a una investigación periodística, en el noroeste del país algunas farmacias venden pastillas falsas, mezcladas con drogas más fuertes y mortales haciéndolas pasar por productos farmacéuticos legítimos.

“Otro ejemplo, son los retos virales de internet que llevan a cabo las niñas, niños y adolescentes, donde consumen clonazepam o narcóticos similares, que tienen que ser expedidos únicamente con receta médica, pero que la ciudadanía accede fácilmente a ellos, a través de tianguis, mercados, bazares o hasta por plataformas digitales como Facebook o Mercado Libre”, alertó el congresista Norberto Sánchez.

¿Cómo puedes identificar un medicamento falso?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alerta a la población por la venta de medicamento falso, dio algunas recomendaciones para que se pueda identificar:

Se debe revisar el empaque del medicamento

Que haya sellos de seguridad en el empaque

Verificar la fecha de caducidad, número de lote y registro sanitarios.

El empaque debe tener información con los detalles de los componentes activos.