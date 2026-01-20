¿Pez Trump? Conoce al pez vaca cornudo, es “idéntico” al presidente de Estados Unidos

En el mundo de la naturaleza existen coincidencias que parecen planeadas. La última sensación en las redes sociales es el pez vaca cornudo, una criatura marina que, por puro azar de la evolución, comparte rasgos físicos -o eso dicen las redes sociales- con Donald Trump .

Desde su particular "flequillo" hasta su expresión de pocos amigos, este pez ha pasado de ser un desconocido de los arrecifes a ser el protagonista de memes que lo comparan con uno de los hombres más polémicos del momento.

El pez Trump no existe



El pez: pic.twitter.com/2QTKVf6StI — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) January 7, 2026

El parecido de Trump con un pez

¿Por qué todo el mundo dice que se parecen? La razón principal está en su frente. Este pez tiene un par de cuernos largos que sobresalen hacia adelante, creando una silueta que recuerda mucho al famoso peinado del mandatario estadounidense.

Además, su boca pequeña y siempre fruncida, junto con unos ojos que parecen estar analizando todo con desconfianza, completan un combo visual que ha hecho que los internautas lo bautizaran como el auténtico "pez Trump".

El pez Trump con "muro" propio y armas secretas

Al igual que el personaje con el que lo comparan, el pez vaca cornudo no es alguien con quien quieras pelear. Su cuerpo no tiene escamas normales; en su lugar, posee una estructura de placas óseas que forman una especie de armadura o "muro" impenetrable que protege sus órganos.

Dejando a un lado el "muro", su verdadera defensa es química: si alguien lo molesta demasiado o se siente amenazado, libera una toxina llamada ostracitoxina a través de su piel, la cual es capaz de aniquilar a cualquier enemigo que se atreva a nadar cerca de su territorio.

¿Por qué se llama pez vaca?

Aunque el apodo de "pez Trump" es el más reciente y viral, su nombre real ( Lactoria cornuta ) se debe a que esos mismos cuernos lo hacen ver como un toro o una vaca miniatura bajo el agua.

Es un nadador bastante lento y torpe, ya que su armadura rígida no le permite doblar el cuerpo, por lo que se mueve usando sus aletas como si fueran pequeños remos.

A pesar de su aspecto rudo y territorial, suele ser un animal solitario que pasa el día buscando comida entre la arena del fondo marino.

¿Dónde puedes encontrar al doble de Trump?

Si quieres ver al "pez Trump" en su hábitat natural, tendrías que viajar a las cálidas aguas del Océano Pacífico o el Índico. Vive escondido entre los corales y suele presentar un color amarillo brillante con manchas azules, aunque puede cambiar ligeramente de tono según su estado de ánimo.

Es muy popular en los acuarios de todo el mundo, no solo por su parecido con el político, sino porque es una criatura con muchas rarezas.