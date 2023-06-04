Consejeros del INE ofrecen mensaje con motivo a las elecciones en Edomex y Coahuila

¡Ya iniciaron las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex!, y con motivo del inicio de esta jornada electoral, consejeros electorales del INE ofrecieron una conferencia para dar un mensaje respecto a las votaciones de este domingo.

Hay que recordar que desde la mañana de este 4 de junio miles de votantes acudieron a las casillas a elegir nueva gobernadora del Estado de México, así como gobernador y diputaciones locales en Coahuila.

#INEenVivo Acompáñanos hoy en el mensaje que ofrecerán las y los Consejeros Electorales con motivo de la Jornada Electoral 2023 de #Coahuila y el #Edomex. #Elecciones2023MX



04/JUN - 12 h

📺 https://t.co/U8E8aomMHc pic.twitter.com/kkfHQOJITd — @INEMexico (@INEMexico) June 4, 2023

Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, celebra la fiesta democrática de este 4 de junio

Al medio día de este domingo 4 de junio, las y los consejeros del Instituto Electoral Nacional ofrecieron un mensaje respecto a las actividades que el consejo general ha realizado desde las 7:30 de manera física y virtual.

El mensaje fue encabezado por la presidente del INE, Guadalupe Taddei quien recalcó que se cuenta con el cien por ciento de las casillas electorales, y celebró la alta afluencia ciudadana que han tenido las casillas electorales.

De igual forma señaló la buena coordinación que mantiene con los institutos locales de las entidades que han garantizado que las primeras horas de las elecciones 2023 de este 4 de junio se han realizado en tiempo y forma.

#Elecciones2023 | El @INEMexico instala mesa de seguimiento de la jornada electoral.



A las 12 habrá #mensaje de la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei. pic.twitter.com/RBNsJr3Y0i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

"Cada voto contará bien", afirma la presidenta del INE

Durante el mensaje con motivo de las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex, Guadalupe Taddei señaló que a pesar de haberse presentaron incidentes menores "como siempre ocurre en los procesos electorales", la plataforma de certeza ha trabajado para verificarlos de manera inmediata.

La presidenta del instituto ha asegurado que la presencia del INE y de las fueras políticas que han acompañado a los candidatos a la gubernatura ofrecen tranquilidad a la ciudadanía a través de las diferentes modalidades del voto y los resultados esperados de esta votación sean los más altos.

Y aseguró el instituto estará pendiente hasta que el último votante salga de las casillas electorales para dar pie al inicio de los resultados preliminares que ofrece el PREP y el conteo rápido a lo largo de las 22:00 horas de este día para generar certeza en los resultados de las elecciones 2023 y así la democracia garantice el voto de todas y todos los mexicanos.

Candidatos por la gubernatura de Coahuila y Edomex salen a votar

A partir de las 8:00 horas de este 4 de junio se dio inicio a las elecciones elecciones 2023 en Edomex y Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el minuto a minuto en vivo de las actividades que se llevan a cabo este domingo 4 de junio.

De igual forma, los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila salieron a votar, y aquí tenemos la última información minuto a minuto de sus actividades.