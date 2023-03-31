Ellos son los nuevos consejeros del INE, elegidos por insaculación

Guadalupe Taddei Zavala fue elegida como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) por medio de insaculación durante la madrugada de este 31 de marzo en la sesión de la Cámara de Diputados, donde también fueron seleccionados como los nuevos consejeros del INE, ¿quiénes son?

Después de un largo proceso para elegir a los nuevos integrantes del INE, la Cámara de Diputados decidió que estos se decidirían por medio de la insaculación.

Guadalupe Taddei Zavala, nueva presidenta del INE, elegida por insaculación

¿Quién es Guadalupe Taddei Zavala, la nueva consejera presidenta del INE?

Guadalupe Taddei Zavala tiene más de tres décadas de experiencia en el campo electoral, ya que se encargó de estos temas en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de una carrera amplia en el Instituto Federal Electoral (IFE), INE y el Instituto Electoral de Sonora.

Nació en Cananea, Sonora y fue elegida como la primera mujer en hacerse cargo de la presidencia del INE. Es Licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora. Los cargos que ha ocupado en materia electoral son:



Consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.

Vocal Estatal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora.

Directora del Sistema Nacional de Consulta del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Directora de Centro Regional de Cómputo en Aguascalientes.

Guadalupe Taddei Zavala, nueva presidenta del INE, elegida por insaculación



Trayectoria de Jorge Montaño Ventura

Jorge Montaño Ventura fue el primer consejero electoral elegido para la renovación del Consejo General del INE, originario de Tenosique, Tabasco, es abogado litigante en el sector privado. En febrero de 2010 fue elegido por el Congreso del estado como consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En 2014 fue elegido magistrado del Tribunal Electoral del estado y a partir del 21 de noviembre de 2017, fue electo Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco.

¿Quién es Rita Bell López Vences?

Rita Bell López Vences, nacida en 1978 en Oaxaca, es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y cuenta con maestría en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios.

Fue consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral desde 2014 y antes de ello fue jefa del Departamento de Protección de datos personales de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales hasta 2014.

¿Cómo eligieron a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral?

Tanto la nueva presidenta del INE como los tres consejeros fueron elegidos por el método de insaculación, también conocido como tómbola en la Cámara de Diputados, por lo que registró los nombres de las y los aspirantes en una boleta que fue depositada en una urna transparente. Tras ser girada por algunos segundos, la secretaria escrutadora sacó el nombre de Guadalupe Taddei Zavala.