Dólar sigue arriba de los 18 pesos: Cierre de Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este martes

¿Vas a cambiar dinero hoy? La Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados financieros registraron cambios importantes para la penúltima semana de marzo 2026. Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV, precio del dólar y peso mexicano para este martes 17 de marzo 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este martes?

En espera de la política monetaria de Estados Unidos, la Bolsa Mexicana cerró en números positivos, luego de que el pasado lunes 16 de marzo no abriera por ser día feriado.

El principal índice accionario finalizó en 66,196.92 puntos, lo que representa una variación del 0.83%. Es decir, un avance de 548.01 puntos.

En cuanto a la moneda local, el Banco de México (Banxico) registró al término de la jornada un tipo de cambio de 17.69 pesos por dólar.

Cierre Wall Street hoy 17 de marzo 2026

Wall Street tuvo una buena jornada, pese a que la Reserva Federal inició su reunión de política monetaria, en medio de los altos precios del petróleo y el conflicto en Oriente Medio.

Recuperándose de las pérdidas de la semana anterior, el S&P 500 subió un 0,25% para cerrar la sesión en 6.716,09 puntos. Nasdaq ganó un 0,47% hasta los 22.479,53 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average subió un 0,10% hasta los 46.993,26 puntos.

¿A cuánto está el dólar en México hoy?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 17 de marzo de 2026, en $16.25 pesos la compra y en $18.29 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.70 pesos la compra y en $17.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 17 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jo4rnada de martes 17 de marzo 2026, en 74 mil 680 dólares por unidad, registrando una importante baja del 0.25% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró una baja después de casi una semana de aumentos consecutivos debido al conflicto en Medio Oriente.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 328 mil 641 pesos por unidad.

Precio del petróleo aumenta por conflicto en Medio Oriente

Desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo Brent se disparó arriba del 40%, ubicándolo en $91.45 dólares por barril, un mínimo histórico.