El costo para obtener la constancia de antecedentes no penales en Edomex 2025; documentos necesarios

Obtener la constancia de antecedentes no penales es un trámite importante para solicitudes de empleo, trámites migratorios o para cumplir con ciertos requisitos legales. En el Estado de México (Edomex) se puede obtener de manera sencilla y accesible, pero si tienes dudas, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos el costo, los documentos requeridos en este 2025.

¿Cuánto cuesta la constancia de antecedentes no penales en Edomex 2025?

El costo para obtener la constancia de antecedentes no penales en el Edomex es de 139 pesos mexicanos. Este monto debe ser cubierto en el formato universal de pago, el cual se puede generar en línea a través del portal oficial.

Una vez que ingreses al portal se te pedirá dar de alta tu Clave Única de Trámites y Servicios CUTS. Cuando completes el formulario podrás ingresar al sitio para poder agendar una cita.

Una vez realizado el pago, el comprobante lo debes guardar, ya que es un requisito indispensable para completar el proceso y obtener el certificado.

¿La empresa o Institución para la que trabajas te pide tu Certificado o Informe de No Antecedentes Penales? Tramítalo en https://t.co/mraK1jcXXe pic.twitter.com/quNi554T5t — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 26, 2025

Documentos para tramitar la constancia de antecedentes no penales en Edomex

Para realizar este trámite, deberás presentar los siguientes documentos que validen tu identidad y el proceso de solicitud:



Identificación oficial: Puede ser tu INE, pasaporte o cartilla militar.

Comprobante de pago: Debes presentar el comprobante impreso de tu pago en línea

Fotografía tamaño infantil: Esta es requerida solo si realizas el trámite de manera presencial. La fotografía debe ser reciente y de tamaño infantil.

Comprobante de registro en línea

Si decides realizar el trámite presencialmente, los módulos disponibles en el Edomex para concluir el proceso son: Atlacomulco, Tlalnepantla, Ecatepec y Jilotepec, Valle de Bravo, Texcoco, Nezahualcóyotl.

📲Obtén tu Certificado de no Antecedentes Penales fácilmente desde la #AppLlaveEdomex https://t.co/K2IkghdGcA#AgenciaDigitalEdoMéx pic.twitter.com/N8AG5rbrJ9 — Agencia Digital del Estado de México (@AgDigitalEdomex) February 23, 2025

¿Para qué sirve la constancia de antecedentes no penales?

La constancia de antecedentes no penales es un documento oficial, que tal como lo dice su nombre, que certifica que no tienes registros criminales y puede ser utilizado para:



Trámites laborales: Muchas empresas requieren esta constancia como parte de su proceso de selección para asegurarse de que los candidatos no tienen antecedentes penales.

Trámites migratorios: Es indispensable para la obtención de visas o permisos para viajar al extranjero.

Trámites educativos: Algunas instituciones educativas también solicitan este documento para confirmar que los estudiantes no tienen antecedentes penales.

Esta constancia es fundamental para aquellos que deseen ejercer un derecho o cumplir un deber legal previsto, además de que puede ser un requisito para instituciones de seguridad pública y privada.