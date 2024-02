“Yo soy extorsionista”: Consuelo Duval relata cómo fue el robo en su casa

La actriz y conductora Consuelo Duval contó cómo ocurrió el robo a su casa ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, en el que estuvo implicada su empleada doméstica y dos personas más.

A la empleada de servicio, identificada como Lissandra, presuntamente le encontraron joyería y dinero en efectivo, que fue parte del botín de casi medio millón de pesos, por lo que fue detenida. Posteriormente, otros dos hombres originarios de Venezuela fueron arrestados el 18 de diciembre.

¿Cómo contrató Consuelo Duval a la empleada doméstica que le robó?

En un programa transmitido por cable, la actriz contó que Anita, la persona que antes le ayudaba desde hace cinco años, se embarazó y tuvo que irse. Sin embargo, alguien le recomendó a Lissandra, quien tenía un hijo de 4 años. Eso le dio confianza a la conductora.

Lissandra le dijo que no se dedicaba a las labores del hogar, sino que trabajaba como estilista, pero lo hacía porque necesitaba el trabajo.

Duval recuerda que cuando la vio por primera vez, no le agradó que era una mujer que no le veía a los ojos. “Siempre su mirada era evadiendo mis ojos y yo le buscaba la mirada. Ahí algo no me gustó pero yo tenía prisa de tener a alguien porque me iba de gira, porque hacía una película. Ahí tuve una antenita roja a la que no le hice caso y me da mucho coraje”.

Recordó que antes de que Anita se fuera, le pidió observar a Lissandra. “Cuando Anita se va, me dice: ‘lo único que quiero decirte es que tengas cuidado porque tiene dos hombres. Dije: ‘por mí que tenga cinco’”, bromeó.

¿Qué encontró Consuelo Duval el día que robaron en su casa?

“Un día terminando en diciembre llego a mi casa, toco la puerta y el ladrido de mis perros fue devastador. Dije: ‘Algo está pasando’. Vuelvo a tocar y no me abre (su empleada), los perros aullando. y dije: ‘esta niña se cayó’”, recordó Consuelo Duval.

Sin embargo, al entrar se sorprendió de la escena que había en su propia casa. “(Lissandra) tenía su teléfono en la mano y dinero en la otra, se lo guarda en la bolsa, se me queda viendo, ahora sí a los ojos, blanca y me dice: ‘¿Qué? Estaba hablando con usted’ y le digo: ‘¿Cómo, qué está pasando?’ Entro a la casa y veo todas las popos de los perros, nunca limpió nada, me asomo a mi cuarto y veo todo sobre la cama tirado”.

Posteriormente, la empleada doméstica le dio su teléfono a la actriz para comunicarla con el hombre que orquestó el robo. “Mi mente no daba para pensar qué estaba pasando y entonces me dice: ‘le hablan’. Agarro el teléfono, digo ‘bueno’. ‘¿Consuelo?’. Me acuerdo de esa voz, te lo juro que me da mucha ansiedad. Me dicen: ‘¿Consuelo? Pues ya te chingamos’”.

Aseguró que la voz del teléfono le dijo: “‘yo soy extorsionista. Yo me dedico a eso. De eso comen mis hijos, pero esta muchacha que me ayudó no te vayas a meter con ella, porque sí te metes en un problema’”.

¿Cómo supo Consuelo Duval que la empleada doméstica estaba implicada en robo?

La actriz supo que Lissandra estaba involucrada porque al ver su teléfono, el hombre que llamaba estaba registrado como “Jhonny mi amor”.

Duval dijo que había guardado dinero en efectivo en sobres dentro de unos abrigos, pero encontró todos los sobres ya vacíos. Le preguntó a su empleada por qué lo había hecho y solo se limitó a decir que había entregado todo el dinero.

“Yo quería ver en ella un toquecito de empatía, algo, vivimos juntas cuatro meses, ella me levantaba en las mañanas. Entonces voy a mi cuarto, veo todo roto, los espejos y la fregada (...) Veo todo eso y le digo: ‘¿Por qué hiciste eso? Yo le regalaba cosas a tu hijo”, recordó.

La actriz dijo que ya pasaron dos meses del robo y todavía le dan ataques de miedo y ya no le gusta estar en su casa, por lo que ya se mudará. “Siento que todo lo que tocó lo lastimó”.