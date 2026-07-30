“Usted la debe cargar": exhiben a clínica del IMSS por no realizarle una radiografía a una paciente por esta razón

¡¿Y si hubiera sido una emergencia?! A través de redes sociales, familiares de una paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que personal médico presuntamente les condicionó la realización de una radiografía hasta que llegara un familiar para ayudar a “cargarla” al área de Rayos X

Tras difundirse el video, el instituto aclaró que los hechos ocurrieron en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 21 de Playas de Rosarito, al noroeste del estado de Baja California. También aclaró que ya se está revisando la actuación del personal.

Estas conductas son criminales. Es la clínica 21 del IMSS en Rosarito, BC.



A una señora de la tercera edad no le tomaron una radiografía hasta que llegó de visita su hijo.



La doctora alega que el personal no puede hacerlo. pic.twitter.com/8HmSdiNUzP — Vero Islas (@LOVREGA) July 28, 2026

¿Solo se realizan radiografías si un familiar carga a la paciente? Esto ocurrió en IMSS de Playas de Rosarito

“Como doctores no podemos” Así respondió personal médico luego de que una mujer de avanzada edad sufriera una caída y tuviera que ser llevada de urgencia a la UMF número 21.

En el video difundido se pudo observar como una trabajadora del IMSS comienza a explicarle al familiar las heridas que presenta la paciente, pero cuando el hombre pregunta si ya le realizaron la radiografía correspondiente, la mujer solo responde “No lo hemos hecho porque usted la necesita cargar”.

Ante la sorpresa, el que graba asegura que están mal, ya que eso también les corresponde hacerlo como doctores. Incluso, se escucha al personal médico decir: “le podemos traer una sillita para que usted la lleve”.

Las imágenes causaron indignación en redes sociales, ya que se observa el actuar indiferente del mismo personal médico, aún cuando saben que la mujer presentaba mucho dolor.

IMSS responde ante el actuar en UMF 21 de Playas de Rosarito

Tras la difusión, el IMSS se pronunció por lo sucedido aclarando que ya se inició un análisis de la actuación del personal y de la aplicación de los protocolos institucionales. Asimismo, dijo que se fortalecerán los mecanismos de coordinación y supervisión para garantizar un traslado oportuno de pacientes.

Lamentablemente, la denuncia abrió el debate sobre las condiciones en que se tratan a los pacientes dentro de un sistema de salud público donde hace mucho tiempo se aseguró que sería el mejor del mundo, incluso mejor que el de Dinamarca.

Pero hoy la realidad es otra, donde personal médico no puede realizar radiografías si el paciente no es trasladado por un familiar, en un sistema de salud con desabasto de medicamentos en algunas regiones.