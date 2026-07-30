Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 30 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Hubo un temblor hoy? Sigue el minuto a minuto de todos los movimientos telúricos en México este jueves 30 de julio con epicentro, magnitud y actualización de autoridades.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte completo para que te mantengas informado.

¿En dónde sí suena la alerta sísmica?

La alerta sísmica no suena en todo el país, sino únicamente en las ciudades que están más expuestas a los sismos fuertes o que sufren bastante por el tipo de suelo que tienen.

El sistema oficial, SASMEX, manda el aviso principalmente a la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Morelia, Estado de México, Jalisco y Morelos.

Esto es porque los sensores están acomodados a lo largo de la costa del Pacífico y el centro del país; así, cuando detectan un temblor peligroso que va viajando hacia alguna de estas zonas, activan los altavoces de las calles y los celulares para darnos unos valiosos segundos de ventaja antes de que se mueva el suelo.