Problemas dentales y hasta cáncer: 9 delfines en el abandono en parque de Cancún

A casi un año del cierre del delfinario Dolphin Discovery en Cancún, la situación de nueve delfines es preocupante, pues sufren de graves secuelas y un abandono brutal, lo que los mantiene en un punto crítico.

¿Qué pasó con los delfines tras el cierre de Dolphin Discovery en Cancún?

Lejos de la promesa de protección para los delfines que trajo consigo la ley de vida silvestre, el escenario cotidiano de estos mamíferos refleja un abandono silencioso.

En este espacio, el agua de los tanques transita por un ciclo constante de deterioro e intervenciones químicas extremas: tras semanas de contaminación y acumulación de residuos, se aplican descargas de cloro para devolverle una apariencia cristalina al agua, un remedio temporal que se desvanece pronto mientras el ciclo vuelve a empezar.

Delfines en #Cancún sufren graves secuelas tras el cierre de parque marino



A casi un año del cierre del delfinario Dolphin Discovery en #Cancún, nueve delfines enfrentan graves problemas de salud como ceguera, afecciones dentales y cáncer.



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Abandono y crisis: Las condiciones extremas en los tanques del delfinario

Para los nueve ejemplares que habitan este parque (cuyas edades van desde los 13 hasta más de 35 años), las consecuencias de este entorno ya son irreversibles.

Las revisiones y registros de su condición revelan un panorama desalentador marcado por padecimientos avanzados, que van desde problemas oculares y ceguera parcial hasta afecciones dentales graves y enfermedades terminales en etapa avanzada.

Ceguera y enfermedades avanzadas en delfines

Algunos de los ejemplares presentan problemas oculares, hasta ceguera; tienen problemas dentales y, por lo que se sabe de fuentes de la misma compañía Dolphin Discovery, Mincho, uno de los delfines, tiene un cáncer muy avanzado con metástasis.

Más allá de este caso específico, el problema se extiende a lo largo del país, donde se calcula la presencia de cientos de delfines cautivos. En lugar de traducirse en un freno definitivo para hacer uso de delfines en espectáculos, la normativa actual enfrenta vacíos de aplicación.

Mientras tanto, los nuevos ejemplares nacidos en cautiverio son habituados al contacto humano desde sus primeros meses de vida, asegurando la continuidad de un ciclo de entretenimiento que amenaza con repetirse por décadas.

