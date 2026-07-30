INAPAM: Requisitos para obtener el ingreso de 9 mil 500 pesos si tienes 60 años o más

Si ya cumpliste los 60 años de edad y tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, vas a poder acceder a un salario de hasta 9 mil 500 pesos al mes.

Te explicamos de qué trata este programa de empleo y los documentos que necesitas para registrarte.

¿De qué trata el programa Vinculación Productiva?

La iniciativa busca integrar a los adultos mayores de 60 años al sector laboral mediante vacantes formales.

A través de este esquema, las personas interesadas pueden acceder a puestos de trabajo disponibles en empresas participantes, donde es posible obtener ingresos de hasta 9 mil 500 pesos mensuales, además de prestaciones contempladas en la ley.

¿El dinero del INAPAM se regala?

Este programa NO se trata de un depósito o pensión económica que se entrega con tramitar la tarjeta del instituto.

Para obtener ese ingreso, el usuario debe hacer su registro en el programa, postular a una vacante, pasar el proceso de selección y ser contratado formalmente por la compañía a la que está aplicando.

Requisitos y documentos para iniciar el registro

Para formar parte de la bolsa de trabajo de Vinculación Productiva, es necesario contar con la credencial del instituto.

Los papeles requeridos al acudir al módulo son:



Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP en su versión actualizada.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a seis meses.

Fotografía tamaño infantil.

¿Cómo es el proceso para conseguir la vacante?

El interesado debe ir al módulo correspondiente a su municipio o alcaldía. El personal del organismo realiza una entrevista para evaluar la experiencia laboral, conocimientos y disponibilidad de tiempo.

Cuando surge una vacante que va de acuerdo al perfil del solicitante, el instituto lo canaliza con la empresa para que realice la entrevista final.

¿Dónde ubicar los módulos de atención?

Para localizar la oficina más cercana a tu domicilio, puedes consultar el directorio nacional disponible en la página web oficial del INAPAM.

También es posible pedir informes de manera presencial en las delegaciones estatales del organismo o llamar a sus líneas telefónicas de atención para conocer las ubicaciones exactas de los módulos.