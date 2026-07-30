Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá registro en agosto 2026: conoce los requisitos para recibir 9 mil 582 pesos al mes

Si buscas una oportunidad para capacitarte y recibir un apoyo económico, Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registro durante el mes de agosto de 2026. El programa está dirigido a personas que no estudian ni trabajan ofreciendo una capacitación, además de un apoyo mesual. Aquí te explicamos quiénes pueden inscribirse y el paso a paso.

Así puedes registrarte para recibir el apoyo de 9 mil 582 pesos mensuales

Si tienes entre 18 y 19 años, no estudias ni trabajas y buscas adquirir experiencia laboral, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de regitro el 1 de agosto.

Los participantes podrán capacitarse hasta por 12 meses en un Centro de Trabajo, mientras reciben un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos, además de contar con seguro médico del IMSS durante el proceso.

Pasos para el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

Para participar, primero deberás crear una cuenta en la plataforma del programa, donde generarás tu usuario y contraseña. Después tendrás que completar tu registro proporcionando la información y los documentos solicitados.

Una vez hayas terminado este paso, podrás elegir un Centro de Trabajo de acuerdo con tus intereses, nivel de estudios o la ubicación que más te convenga.

Tras seleccionar el lugar donde quieras realizar tu capacitación, deberás ponerte en contacto con el Centro de Trabajo para asistir a una entrevista.

Con base a tu entrevista, el tutor decidirá si acepta o rechaza tu solicitud para integrarte a trabajar. Si eres aceptado deberás complentar tu documentación en la plataforma y descargar la ficha donde se indicará la decha de inicio.

Monto que recibirán los participantes de Jóvenes Construyendo el Futuro

Durante tu participación, recibirás una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos hasta por un año y contarás con cobertura médica del IMSS. Además, en el primer mes el Banco Bienestar abrirá una cuenta bancaria a tu nombre y te notificará cuándo y dónde puedes recoger tu tarjeta para recibir el apoyo.

Como aprendiz deberás de cumplir con diferentes obligaciones, entre ellas asistir a la capacitación en los días y horarios establecidos, realizar las actividades contempladas en tu plan de aprendizaje, respetar las normas y hábitos laborales.

