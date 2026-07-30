No es solo México: Todos los países por los que pasa el Cinturón de Fuego del Pacífico, origen del 90% de actividad sísmica mundial

Cada vez que la tierra tiembla o un volcán registra una erupción importante, vuelve a sonar el nombre del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Aunque casi siempre lo relacionamos con la actividad en nuestro país, la realidad es que esta franja atraviesa decenas de naciones en varios continentes.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Cinturón de Fuego, conocido también como Anillo de Fuego, es una enorme cadena con una longitud cercana a los 40 mil kilómetros que pasa las costas del Océano Pacífico.

Se formó por el choque y deslizamiento de grandes placas tectónicas debajo de la tierra, lo que provoca que sea la zona con más fricción y movimiento del planeta.

Todos los países por los que pasa el Cinturón de Fuego

Esta franja empieza en Sudamérica, desde Chile, y sube por toda la costa pasando por Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, México y Estados Unidos.

Después sigue hacia las Islas Aleutianas, baja por las costas de Rusia, pasa por Japón, Taiwán, Filipinas e Indonesia, hasta terminar en Nueva Zelanda.

En todos estos puntos hay presencia de fallas sísmicas.

💢 Vuelve a temblar en #Guatemala



Un sismo de magnitud 5.7 sacudió las costas del país la madrugada de este 30 de julio, con epicentro a 21 km al sur-suroeste de Nueva Concepción, Escuintla y una profundidad de 49 km.https://t.co/BKltScEhOT pic.twitter.com/5C6m5xKPRG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 30, 2026

Concentra el 90% de la actividad sísmica mundial

Ahí se registra el 90% de todos los temblores que ocurren en el mundo y el 81% de los sismos de mayor magnitud jamás documentados.

Además, reúne más de 450 estructuras volcánicas, lo que equivale al 75% de los volcanes activos e inactivos que existen en la Tierra.

Volcanes famosos que forman parte del Cinturón de Fuego

Dentro de el Cinturón de Fuego hay volcanes muy conocidos que han marcado la historia con grandes erupciones, como el Krakatoa en Indonesia, el Monte Fuji en Japón o el Monte Santa Elena en Estados Unidos.

En el caso de México, el volcán Popocatépetl y el volcán de Colima forman parte activa de este mismo sistema.

¿Hay riesgo de que erupcionen los volcanes ahora?

A pesar de las publicaciones alarmistas que suelen circular cuando varios volcanes registran fumarolas al mismo tiempo, los científicos aclaran que la actividad se mantiene en rangos normales.

Que coincida la expulsión de ceniza en distintas partes del mundo no significa que exista una reacción en cadena, sino que es el comportamiento natural de esta gran falla geográfica.