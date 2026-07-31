La NASA revela los horarios por país para ver el eclipse solar que oscurecerá el cielo el 12 de agosto

El eclipse solar del 12 de agosto será el primer fenómeno visible desde la España peninsular desde 1912, lo que lo convierte en un hito histórico, ya que marca el inicio de una serie de tres eclipses seguidos en el continente europeo. Por ello y para no perderte de nada, la NASA reveló los horarios en que el evento iniciará y alcanzará su punto máximo.

¿A qué hora inicia el eclipse total de Sol del 12 de agosto?

El eclipse solar comenzará a las 17:34 horas (hora oficial en la Península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el océano Atlántico, por lo que su duración será de 264 minutos, en los cuales cubrirá una distancia de aproximadamente 8,300 kilómetros a lo largo de la superficie de la Tierra.

La franja de totalidad cubrirá los países de Groenlandia, Islandia, el norte de Portugal y el este de España, siendo este el país con la mejor visibilidad del fenómeno astronómico.

Su punto máximo ocurrirá a las 19:46 horas UTC (horario del centro de México: 11:46 am), alcanzando una duración de 2 minutos y 18 segundos.

El 12 de agosto, un eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal. Otras regiones verán un eclipse parcial.



Consulta los horarios y algunas ciudades desde donde será visible:… pic.twitter.com/iI0ISssI2C — NASA en español (@NASA_es) July 21, 2026

Horarios para ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 según la NASA

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) compartió la lista de ciudades y horarios en que se podrá observar el fenómeno en su totalidad:



A Coruña : inicio del eclipse a las 19:30 horas y punto máximo a las 20:28 horas.

: inicio del eclipse a las 19:30 horas y punto máximo a las 20:28 horas. Oviedo : inicio a las 19:31 horas y punto máximo a las 20:28 horas.

: inicio a las 19:31 horas y punto máximo a las 20:28 horas. Zaragoza : inicio a las 19:34 horas y punto máximo a las 20:29 horas.

: inicio a las 19:34 horas y punto máximo a las 20:29 horas. Madrid : inicio a las 19:37 horas y punto máximo a las 20:32 horas.

: inicio a las 19:37 horas y punto máximo a las 20:32 horas. Palma de Mallorca: i nicio del eclipse a las 19:37 horas y punto máximo a las 20:31 horas.

nicio del eclipse a las 19:37 horas y punto máximo a las 20:31 horas. Barcelona : inicio del eclipse a las 19:36 horas y punto máximo a las 20:29 horas.

: inicio del eclipse a las 19:36 horas y punto máximo a las 20:29 horas. Valencia : inicio a las 19:34 horas y punto máximo a las 20:29 horas.

: inicio a las 19:34 horas y punto máximo a las 20:29 horas. Oslo, Noruega: inicio del eclipse a las 19:02 horas y punto máximo a las 19:53 horas.

Las ciudades que verán el eclipse de manera parcial son:



Londres, Reino Unido : comienza a las 18:17 h y alcanza su máximo a las 19:13 h, con un 92 % del Sol cubierto.

: comienza a las 18:17 h y alcanza su máximo a las 19:13 h, con un 92 % del Sol cubierto. Francia : Inicia a las 19:23 h y llega a su punto máximo a las 20:17 h, con un 92 % de cobertura.

: Inicia a las 19:23 h y llega a su punto máximo a las 20:17 h, con un 92 % de cobertura. Lisboa, Portugal: comienza a las 18:39 h y alcanza el máximo a las 19:36 h, con un 95 %.

comienza a las 18:39 h y alcanza el máximo a las 19:36 h, con un 95 %. Nueva York, Estados Unidos: inicia a las 13:07 h y el máximo ocurre a las 13:54 h, con apenas un 16 % de cobertura.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse solar en México?

¡Anota la fecha! La transmisión en vivo de la NASA para el eclipse solar total del 12 de agosto comenzará a las 11:15 horas (tiempo del Centro de México).

El fenómeno no será visible de forma total ni parcial en México, pero se podrá seguir en línea a través de las plataformas astronómicas como Star Walk.

