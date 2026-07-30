Volcán Popocatépetl: ¿Qué son los domos volcánicos y cuántos tiene actualmente?

El comportamiento del Popocatépetl no se entiende sin sus domos. Durante años, los sobrevuelos de la Guardia Nacional junto a especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y del Instituto de Geofísica de la UNAM han seguido de cerca este fenómeno. La aparición de estas enormes masas de lava en el cráter marca el ritmo de la actividad volcánica, determinando cuándo el Popocatépetl entra en fases de relativa calma o cuándo se prepara para liberar energía mediante intensas explosiones. Aquí te contamos cómo funciona el ciclo de destrucción de los domos de Don Goyo.

¿Qué son los domos volcánicos?

Imagina un tapón de roca ardiente en la boca misma del volcán. Eso es un domo volcánico: un cuerpo de lava sumamente espesa y viscosa que brota de la chimenea pero, en lugar de fluir en ríos por las laderas, se acumula justo dentro del cráter principal. Al entrar en contacto con el aire exterior, el material se enfría con rapidez, acumulándose bloque sobre bloque hasta formar una estructura abultada o en forma de domo que bloquea la salida de los gases magmáticos.

¿Cómo se forman los domos del volcán Popocatépetl?

El proceso empieza en las profundidades de la cámara magmática. El magma rico en sílice asciende lentamente hacia la superficie; al subir, va perdiendo gran parte de sus gases y gana una consistencia similar a la de un magma espeso y pesado. Cuando llega al fondo del cráter, la lava no tiene la fluidez suficiente para salir despedida o escurrir, así que se va apilando y solidificando en el mismo punto, creando una barrera física sobre el conducto por donde el volcán respira.

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La @UNAM_MX explica que su riesgo no se debe a una erupción inminente, sino a que más de 25 millones de personas habitan en su zona de influencia. Aunque la probabilidad de una erupción… pic.twitter.com/Z91l1OpZfI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

¿Cuántos domos se han formado en el volcán Popocatépetl y qué ha pasado con ellos?

Desde que Don Goyo despertó de su letargo en diciembre de 1994, los científicos de la UNAM y el CENAPRED han contabilizado más de 80 domos de lava. La clave de la dinámica del Popocatépetl es que ningún domo es permanente. El volcán opera en un ciclo destructivo constante: la lava sube y construye la estructura, el tapón acumula presión durante días o semanas, y finalmente una erupción lo hace volar en pedazos, dejando el cráter limpio para que, tiempo después, el proceso vuelva a comenzar desde cero.

¡Espectacular! Qué belleza...



El Popocatépetl amanece con la cima completamente nevada y nube lenticular. La impresionante imagen fue captada esta mañana por cámaras de monitoreo ubicadas en Amecameca, #Edomex



Vía CENAPRED / @webcamsdemexico https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/67cIK4Q00B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

¿Por qué explotan los domos del volcán Popocatépetl?

La explosión ocurre por pura acumulación de fuerza atrapada. Mientras el domo sella la parte superior del cráter, el magma profundo no deja de inyectar gases como dióxido de azufre y vapor de agua. Sin una vía de escape libre, la presión interna crece hasta niveles extremos bajo el tapón de roca. Llega un momento en que la estructura ya no soporta la fuerza subterránea y se rompe violentamente, provocando explosiones que proyectan ceniza a kilómetros de altura y lanzan fragmentos incandescentes a gran velocidad.

¿Los domos aumentan el riesgo de una erupción en el Popocatépetl?

Su presencia no significa necesariamente que estemos ante una erupción catastrófica o masiva, pero sí es un indicador claro de peligro inmediato. Que haya un domo confirma que hay magma fresco subiendo, lo que eleva drásticamente la probabilidad de explosiones de moderadas a fuertes, emisión de flujos piroclásticos y lluvia de ceniza en las comunidades cercanas. Por esta razón, cada que un domo está en proceso de destrucción, las autoridades del Gobierno de México insisten en no acercarse y respetar rigurosamente el radio de seguridad de 12 kilómetros.