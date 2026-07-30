Minutos en que la red celular se “cae": ¿Qué pasa con la tecnología y los satélites durante un eclipse solar total?

Muchos ya tienen los ojos en el cielo para el próximo eclipse solar 2026, que ocurrirá el 12 de agosto y es que no es un evento astronómico que ocurra muchas veces, por lo que representa un impacto en aspectos como la tecnología. En este caso te hablaremos de qué sucede con la red de telefonía durante su paso.

Si bien es cierto que desde la percepción humana ocurren distintas cosas por la expectativa de lo que sucederá durante y después de un eclipse solar, la conducta de los animales y hasta la tecnología se pueden ver afectadas, y aquí te explicamos de forma y por qué.

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¿Por qué se "cae" la red celular durante un eclipse solar?

Algo que preocupa a los amantes del cielo o a quienes se maravillan de los eclipses solares es la probabilidad de que exista una caída en la red celular como uno de los efectos.

Ciertamente, no es que exista una "falla" a causa de este fenómeno astronómico; más bien se habla de una posibilidad de caída porque en esos momentos muchas personas buscan comunicarse a través de este medio y por la saturación de llamadas.

🌌 Agosto llegará con imperdibles eventos astronómicos



El mes traerá un eclipse solar total, un eclipse lunar parcial visible en #México, la lluvia de estrellas Perseidas y una alineación planetaria. Prepara tus binoculares y busca un lugar con poca contaminación lumínica para… pic.twitter.com/ldshZbpx1K — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

Así que quédate tranquila o tranquilo, no es que tengan una relación directa; al final es como cuando sucede un sismo y todos buscan comunicarse con sus seres queridos para saber cómo están y esto genera la saturación ya conocida donde no pueden entrar las llamadas.

¿Qué pasa con los satélites durante un eclipse solar?

Una realidad es que le debemos mucho a los satélites y es que, al momento en que ocurre un eclipse solar, estos, equipados con instrumentos y cámaras especializadas, capturan datos e imágenes.

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🔭Antes del gran Eclipse Solar del 12 de agosto de 2026, llega el “Día Espejo”: la fecha clave que permitirá calcular con precisión cómo se verá el Sol y dónde será mejor observarlo.



📍 Un fenómeno único que pondrá a la península ibérica en el… pic.twitter.com/yQOtIAYG8w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

De acuerdo con la NASA, pueden observar su desplazamiento, así como observaciones prolongadas de la corona y los efectos del eclipse solaren nuestra atmósfera. También para poder predecir cómo se verán estos eventos a futuro.

