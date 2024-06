Basura ‘cubre’ Latinoamérica con más de 630 mil toneladas cada 24 horas

La basura es un problema que aplasta a Latinoamérica con más de 630 mil toneladas cada 24 horas. La región se asfixia. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al año se suman en conjunto más de 231 millones de toneladas de residuos. Eso significa que cada habitante produce más de un kilo de basura cada día de su vida.

Y esa no es la parte más dramática, sino que de todo ese mundo de desechos sólidos, entre el 85 y el 95% termina en basureros al aire libre y rellenos sanitarios.

México, Colombia y Panamá, en la mira por sus índices de basura

América Latina apenas recicla entre el 5 y el 15% de su basura. El Banco Mundial asegura que de toda la región, México es la nación que más desechos genera y los números encuentran un respaldo innegable en las imágenes. Ahí están los tiraderos masivos, las playas y los ríos completamente invadidos de basura. Conquistados por los desechos que ciudadanos y autoridades tiran al agua dulce y salada.

Entre más nos acercamos al Río Atoyac, el olor de verdad que se vuelve insoportable. No sólo genera molestia en la nariz, también pica incluso la garganta. Y lo que observamos en este punto, es que no sólo la contaminación se debe a las descargas clandestinas, sino también a la gente de comunidades más arriba o gente que se dedica por supuesto a tirar la basura en los afluentes.

Colombia tiene en Bogotá a su ciudad más contaminada, a la quinta con la peor calidad de aire en toda Latinoamérica. Las calles de Panamá parecen estar perdiendo la guerra contra la basura. Los residentes y la omisión de las autoridades locales han convertido cada esquina en un vertedero clandestino. Los residuos invaden hasta los canales subterráneos, el alcantarillado está colapsado y las consecuencias se ven en los ríos. Panamá alberga siete de los más contaminados en la región.

“Este es sólo uno de ellos, el río abajo, aquí llegan cientos de toneladas de desechos que no son recolectadas en las calles. Y siguen llegando a pesar de las recolecciones que aquí se hacen. Desde botellas de plásticos y hasta autos y sus partes por completo”, dice Darío Fernández Guerra, de la Alianza Informativa Latinoamericana.

Las cifras son frías, crudas. Son los testimonios los que le quitan el anonimato a un conflicto en pleno crecimiento. Son ellos los que sufren los estragos que causan los malos manejos de los desechos y que a veces les cuestan hasta la vida.

Madre pierde a su hija por leucemia provocada por toxicidad del río

La hija de Doña Isabel murió a causa de la leucemia provocada por la toxicidad del río. “Dentro de mi dolor, dentro de mi tristeza, dentro de todo, pues me interesó a mí saber la razón por la que mi hija se había enfermado (…) ellos me dijeron por tóxicos y fue por inhalación. Me lo dijo el especialista”, expresa.

La solución no parece sencilla. La población no deja de tirar los desechos donde no debe. A los gobiernos les cuesta más barato dejar la basura a la intemperie que darle el trato adecuado y reciclarla.

“El problema que es, ¿qué está llegando al relleno sanitario, cómo está llegando al relleno sanitario y en qué cantidades? Estamos aguas arriba, es decir, en lo previo antes de que llegue al relleno sanitario, adelantando acciones contundentes, efectivas, de conciencia ciudadana, de conciencia ambiental con el fin de minimizar aquello que está llegando a los sitios de disposición final. Es la pregunta que nos tenemos que hacer”, explica Carolina Montes, experta en manejo de residuos.

Fabricar materiales y productos de un sólo uso, le deja ganancias millonarias a las empresas. Por ejemplo el plástico. Recibir la basura que se desecha en otras naciones también es una mina de oro para los gobiernos de la región. Tan solo en el 2021 Estados Unidos envió a Latinoamérica alrededor de 90 mil toneladas de basura.

“A las autoridades es que prioricen en los tema ambientales, que pongan en la agenda pública de gestión de residuos, con compromisos claros de aumentar la tasa de reciclaje, de disminuir las emisiones que se generan por parte de los residuos y también de dignificar y visibilizar la labor que realizan los recicladores de oficio”, manifiesta Tatiana Céspedes, activista colombiana.

Organizaciones mundiales mencionan al año 2050 como un parte aguas en la lucha contra los desechos mal tratados y la falta del reciclaje como cultura. Por un lado parece que el tiempo nos alcanza y amenaza con rebasarnos, pero por otro nos da 27 años para reeducarnos para exigirle a los gobiernos que pongan manos a la obra y dediquen los recursos necesarios a la lucha contra la contaminación y el cambio climático para organizar brigadas de limpieza y campañas de concientización en donde puedan participar todos los ciudadanos.

El primer paso lo debemos dar nosotros mismos evitando tirar la basura fuera de los lugares indicados y separando los desechos para su debido reciclaje para entender que el primer paso lo debemos dar nosotros en casa separando la basura, evitando ensuciar las playas y los ríos, tirando los desechos ya separados sólo en los lugares indicados y propicios para su tratamiento. La mala noticia es que el problema lo provocamos nosotros, la buena, que la solución también está al alcance de nuestras manos.