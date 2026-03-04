¡Alerta ambiental! Derrame de petróleo crudo cobra la vida de tortugas en Veracruz

La alerta ambiental en Veracruz ha pasado de las manchas en la arena a una realidad dolorosa: la muerte de su fauna. En el municipio de Mecayapan, la llegada de petróleo crudo a las costas ya provocó el hallazgo de dos tortugas marinas sin vida, víctimas directas de una contaminación que parece no dar tregua en el sur del estado.

Tortugas cubiertas de petróleo en Veracruz

El hallazgo fue reportado por autoridades locales, quienes confirmaron el triste escenario. Una de las tortugas presentaba manchas de crudo fresco en su caparazón, pero la segunda estaba totalmente cubierta por la sustancia viscosa.

Estos ejemplares son el rostro de un desastre que ya afecta al menos 50 kilómetros de costa, dejando claro que el impacto en el ecosistema es severo y urgente de atender.

Playas cerradas y un mar contaminado

La situación es tan crítica que en el municipio de Pajapan se tomó la decisión de cerrar las playas Jicacal, Playa Linda y Peña Hermosa. El objetivo es evitar que las personas entren en contacto con el químico, pero para los animales marinos no hay escapatoria.

Este crudo asfixia los ecosistemas y destruye el aislamiento térmico de aves y mamíferos, lo que podría generar una pérdida de biodiversidad en los manglares de la zona.

🌊⚠️ Pescadores de Tabasco y Veracruz denuncian un fuerte derrame de petróleo que ha dañado sus redes y embarcaciones. Sin embargo, @Pemex asegura que sus instalaciones operan con normalidad y no detectan fugas. Mientras tanto, playas en Pajapan ya fueron cerradas pic.twitter.com/RFxmF786RT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 3, 2026

¿Qué dijo Pemex sobre el petróleo crudo derramado en playa de Veracruz?

A pesar de las evidencias en la arena y los animales muertos, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, tras inspeccionar sus instalaciones, su infraestructura opera con normalidad.

La empresa aseguró que no detectó fugas en sus plantas de la zona; sin embargo, personal de la estatal ya se encuentra en las playas de Coatzacoalcos y alrededores investigando de dónde proviene el combustible y tratando de contener el avance de la mancha negra.

Derramamiento de petróleo crudo golpea a pescadores de Veracruz

Más allá de la tragedia ambiental, hay una crisis económica en marcha. Los pescadores de Las Barrillas y Pajapan ven con desesperación cómo sus redes quedan inutilizables al llenarse de aceite.

Con las jornadas de pesca suspendidas y los motores de sus lanchas afectados, decenas de familias que viven del día a día se han quedado sin sustento, pues el mar que les daba de comer hoy está manchado de crudo.

¿Todo bien @SEMAR_mx y @rocionahle ?



Las playas del sur de Veracruz se encuentran llenas de hidrocarburo por un presunto derrame en altamar, por lo que tuvieron que ser cerradas por completo a la recreación y pesca. En las playas se puede apreciar animales muertos a… pic.twitter.com/QM0zlWaRS5 — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 4, 2026

Un problema que exige respuestas

Mientras los municipios afectados documentan cada daño para exigir justicia ambiental, la pregunta sigue en el aire: ¿quién se hará responsable? Por ahora, el sur de Veracruz enfrenta un panorama oscuro donde la fauna marina sigue apareciendo sin vida y el impacto económico apenas comienza a sentirse.