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"¡Hay vida!": Buscan a dueño de panadería que lleva más de 60 horas bajo los escombros en Pereira tras el sismo (Video)

Tras 60 horas de angustia, rescatistas hallan indicios de vida bajo los escombros del edificio colapsado en Pereira; buscan al dueño de la panadería.

Escombros en Colombia
Caninos de rescate y brigadistas detectan señales de vida en el edificio derrumbado del Parque La Libertad en Pereira tras el sismo de 7.4 en Colombia.|Captura de video

Escrito por: Ollinka Méndez

Todos piden silencio y calma. "¡Hay vida!", se escucha gritar a los rescatistas que llevan horas buscando junto a los caninos de rescate mientras se introducen en un edificio que se cayó en solo 40 segundos durante el sismo en Colombia y cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales.

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Edificio colapsado en Pereira: Así es la búsqueda de sobrevivientes tras el sismo

El video donde se aprecia el momento en que un edificio ubicado en una esquina del Parque La Libertad en Pereira y que en 40 segundos cayó tras el terremoto, impactó en redes sociales a las horas de que sucedió el terremoto de 7.4 que despertó a Colombia.

Tras el derrumbe, los rescatistas han trabajado incansablemente para localizar a personas que ahí se encontraban. "¡Hay vida!", se escucha en otro video, luego de que por más de 60 horas no había señales de personas.

El dueño de la panadería: Reportan señales de vida bajo los escombros tras 60 horas

El júbilo se hace notar por esta señal de vida, pero se viene la parte más importante: lograr ubicar a quien algunos aseguran sería el dueño de una panadería que se ubicaba en el primer piso del edificio cuya imagen del colapso se viralizó en cuestión de horas.

Debajo de los escombros podría estar alguien con vida. Los caninos entrenados en rescate han sido claves en estas labores de búsqueda, pues son ellos los que con su olfato identifican y dan la indicación de que allí se podría encontrar una persona.

Perros rescatistas en Colombia: Claves para detectar sobrevivientes en el Parque La Libertad

"Volvimos a entrar dos perros para verificar los dos puntos donde nuestros bomberos y nuestros militares sacaron escombro; al sacar escombro, le da posibilidad de dolor", menciona un rescatista.

Los organismos de emergencia centran toda su atención para lograr rescatar con vida al hombre que ha permanecido bajo los escombros por más de 60 horas en esta esquina del Parque La Libertad en Pereira.

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