"¡Hay vida!": Buscan a dueño de panadería que lleva más de 60 horas bajo los escombros en Pereira tras el sismo (Video)

Todos piden silencio y calma. "¡Hay vida!", se escucha gritar a los rescatistas que llevan horas buscando junto a los caninos de rescate mientras se introducen en un edificio que se cayó en solo 40 segundos durante el sismo en Colombia y cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales.

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Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia; edificios colapsaron y la desesperación se apoderó de varias ciudades.



Entre escombros e incertidumbre, continúa la búsqueda de sobrevivientes mientras el país enfrenta la tragedia.



Una nota de @SViridianaDL en #HechosMeridiano pic.twitter.com/C25phRZPnO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2026

Edificio colapsado en Pereira: Así es la búsqueda de sobrevivientes tras el sismo

El video donde se aprecia el momento en que un edificio ubicado en una esquina del Parque La Libertad en Pereira y que en 40 segundos cayó tras el terremoto, impactó en redes sociales a las horas de que sucedió el terremoto de 7.4 que despertó a Colombia.

¡#Colombia enfrenta una emergencia tras el terremoto de 7.4! 🇨🇴🚨



El fuerte terremoto que sacudió Colombia dejó cientos de personas muertas, miles de heridos y graves daños materiales, especialmente en Pereira ⚠️



Ante la magnitud del desastre, el gobierno colombiano declaró… pic.twitter.com/BqbM3936t4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2026

Tras el derrumbe, los rescatistas han trabajado incansablemente para localizar a personas que ahí se encontraban. "¡Hay vida!", se escucha en otro video, luego de que por más de 60 horas no había señales de personas.

El dueño de la panadería: Reportan señales de vida bajo los escombros tras 60 horas

El júbilo se hace notar por esta señal de vida, pero se viene la parte más importante: lograr ubicar a quien algunos aseguran sería el dueño de una panadería que se ubicaba en el primer piso del edificio cuya imagen del colapso se viralizó en cuestión de horas.

Debajo de los escombros podría estar alguien con vida. Los caninos entrenados en rescate han sido claves en estas labores de búsqueda, pues son ellos los que con su olfato identifican y dan la indicación de que allí se podría encontrar una persona.

#IMPORTANTE 🔴 Autoridades de Colombia actualizan a 273 el número de personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.4 🚨🇨🇴https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/xHLH3KDLYr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2026

Perros rescatistas en Colombia: Claves para detectar sobrevivientes en el Parque La Libertad

"Volvimos a entrar dos perros para verificar los dos puntos donde nuestros bomberos y nuestros militares sacaron escombro; al sacar escombro, le da posibilidad de dolor", menciona un rescatista.

Los organismos de emergencia centran toda su atención para lograr rescatar con vida al hombre que ha permanecido bajo los escombros por más de 60 horas en esta esquina del Parque La Libertad en Pereira.