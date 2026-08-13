Buscan con urgencia a gato rojo: ¿qué fue lo que pasó?

El gato rojo que fue visto deambulando por la zona de South Shore, en League City, Texas, continúa siendo buscado por las autoridades de Protección de Animales, que trabaja para atraparlo de manera segura y llevarlo a revisión médica.

El caso llamó la atención de los vecinos y ahora de las redes sociales porque el felino fue visto cubierto de una sustancia roja que parece ser tinte o pintura.

Aunque en redes sociales existen comentarios sobre un posible vínculo con peleas ilegales de perros, hasta ahora no se ha confirmado que el gato haya sido víctima de maltrato animal.

¿Qué le pasó al gato rojo de Texas?

En una actualización por el refugio de animales, las autoridades informaron que el gato sigue en la zona de South Shore y que los esfuerzos para rescatarlo siguen activos.

Un vecino de la comunidad señaló que el animal parece tener menos rojo en su pelaje que antes. El equipo no sabe todavía si esto se debe a las lluvias que han azotado a South Shore o si se debe al propio acicalamiento del gato, por lo que siguen investigando la situación del gatito.

Refugio pide no alimentar al gato

A pesar de que varias personas han intentado ayudar al gato para entregarlo al refugio, el equipo de League City Animal Care, pide no alimentar al gato o intentar atraparlo por cuenta propia.

Ya que pueden espantarlo y provocar que el mínimo huya del lugar donde fue visto. Por lo que el equipo está trabajando en conjunto con los vecinos, quienes les dejan comida dentro de las trampas para lograr atraparlo sin lastimarlo o espantarlo.