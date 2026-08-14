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Murió protegiendo a su perrito y él no se despegó de ella en su funeral; la historia de Lenny en el terremoto de Colombia

Lenny Fernández, una abogada cuya historia se volvió viral en todo el mundo por sacrificarse para proteger a su perro Salomón, en el terremoto de Colombia.

Lenny Fernández se sacrificó para proteger a su perro Salomón en el terremoto de Colombia
Lenny Fernández se sacrificó para proteger a su perro Salomón en el terremoto de Colombia|X @nuevodiaibague

Escrito por: Eder Martínez

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia sigue dejando víctimas mortales, pues en el último balance de las autoridades elevó a 281 el número de fallecidos, mientras 3 mil 971 personas resultaron heridas y 379 permanecían desaparecidas.

Entre las víctimas se encuentra Lenny Fernández, una abogada cuya historia se volvió viral en todo el mundo por sacrificarse para proteger a su perro Salomón, pues fue encontrada muerta, pero abrazando a su mascota.

Perrito Salomón estuvo en el funeral de Lenny

En la localidad de Pasto, durante la despedida de Lenny Fernández, Salomón protagonizó una escena que conmovió a quienes acudieron al funeral y los que vieron el video que se hizo viral en redes sociales, pues el perrito permaneció sobre el ataúd de su dueña durante prácticamente todo el homenaje, como si todavía intentara permanecer a su lado y protegerla.

El hermano de Lenny difundió un video en redes sociales en el que se observa a Salomón acostado sobre el féretro, visiblemente afectado y en actitud que se puede entender como tristeza.

La historia de ambos adquirió todavía mayor fuerza después de conocerse que, durante el derrumbe del edificio Ana Pilar, en Cali, Lenny murió mientras abrazaba a Salomón, lo que muchos han interpretado como un acto de sacrificio para salvaguardar la vida de la mascota.

¿Quién era Lenny, la abogada que murió protegiendo a su perro en el terremoto de Colombia?

Lenny Fernández tenía 38 años y era abogada egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se desempeñaba como gerente de la empresa Polimart en la ciudad de Cali.

En la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ubicada en el barrio Ciudad Jardín, Lenny formaba parte del grupo de alabanza.

Reportes indican que tenía cerca de 10 años junto Salomón, quien ahora quedó a cargo de la familia y de miembros de la comunidad que lo han alimentado y cuidado desde que fue rescatado de los escombros que dejó el sismo en el edificio Ana Pilar, de la ciudad de Cali.

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