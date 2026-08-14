Murió protegiendo a su perrito y él no se despegó de ella en su funeral; la historia de Lenny en el terremoto de Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia sigue dejando víctimas mortales, pues en el último balance de las autoridades elevó a 281 el número de fallecidos, mientras 3 mil 971 personas resultaron heridas y 379 permanecían desaparecidas.

Entre las víctimas se encuentra Lenny Fernández, una abogada cuya historia se volvió viral en todo el mundo por sacrificarse para proteger a su perro Salomón, pues fue encontrada muerta, pero abrazando a su mascota.

Perrito Salomón estuvo en el funeral de Lenny

En la localidad de Pasto, durante la despedida de Lenny Fernández, Salomón protagonizó una escena que conmovió a quienes acudieron al funeral y los que vieron el video que se hizo viral en redes sociales, pues el perrito permaneció sobre el ataúd de su dueña durante prácticamente todo el homenaje, como si todavía intentara permanecer a su lado y protegerla.

El hermano de Lenny difundió un video en redes sociales en el que se observa a Salomón acostado sobre el féretro, visiblemente afectado y en actitud que se puede entender como tristeza.

#13Agos | 🇨🇴 CONMOVEDOR. Salomón, el sobreviviente que también enfrenta el duelo



Salomón era el fiel compañero de Lenny Ruiz Fernández, quien lamentablemente perdió la vida en Cali tras el devastador terremoto que sacudió a Colombia. El pequeño perro logró ser rescatado con vida… pic.twitter.com/L7Sw3HBwaa — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) August 13, 2026

La historia de ambos adquirió todavía mayor fuerza después de conocerse que, durante el derrumbe del edificio Ana Pilar, en Cali, Lenny murió mientras abrazaba a Salomón, lo que muchos han interpretado como un acto de sacrificio para salvaguardar la vida de la mascota.

¿Quién era Lenny, la abogada que murió protegiendo a su perro en el terremoto de Colombia?

Lenny Fernández tenía 38 años y era abogada egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se desempeñaba como gerente de la empresa Polimart en la ciudad de Cali.

En la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ubicada en el barrio Ciudad Jardín, Lenny formaba parte del grupo de alabanza.

💔 No murió sola.



Lenny Fernández, joven adoradora de la IPUC, fue hallada entre los escombros del terremoto del 10 de agosto abrazando con su cuerpo a su perro Salomón… protegiéndolo hasta el final.



Este jueves se realizó su ceremonia fúnebre Y allí estaba él Salomón,… pic.twitter.com/Nqp1JizLWX — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 14, 2026

Reportes indican que tenía cerca de 10 años junto Salomón, quien ahora quedó a cargo de la familia y de miembros de la comunidad que lo han alimentado y cuidado desde que fue rescatado de los escombros que dejó el sismo en el edificio Ana Pilar, de la ciudad de Cali.

