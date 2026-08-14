¿Cuántos muertos hay en Colombia por el terremoto? Abelardo de la Espriella confirma aumento de la cifra

El terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto sigue dejando graves consecuencias, pues nuevamente aumentó la cifra de víctimas mortales.

En el informe del presidente Abelardo de la Espriella del jueves 13 de agosto, informó que ya son 281 personas fallecidas, mientras que otras 3 mil 971 resultaron heridas y 379 permanecen desaparecidas.

Continúan las labores de búsqueda y recate en Colombia

Los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate en Colombia, especialmente en las zonas donde todavía existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

El presidente, Abelardo de la Espriella, señaló que localizar a las personas desaparecidas representa actualmente el principal objetivo de su Gobierno.

“La situación es compleja, pero estamos utilizando toda nuestra capacidad. Nuestra prioridad es salvar vidas”, dijo el mandatario de la nación ante los medios de comunicación.

Más de 100 mil damnificados en Colombia por el terremoto

El balance elaborado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) muestra la enorme cantidad de personas afectadas.

PRESIDENTE DE COLOMBIA REPORTA 281 MUERTOS Y 3,971 HERIDOS TRAS TERREMOTO DE 7.4



El presidente de Colombia, Abel de la Espriella, actualizó este jueves el balance de víctimas del terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto.



Según el nuevo reporte presentado por… pic.twitter.com/HScFuS8be3 — Noticias Independiente (@notindeslv) August 14, 2026

De acuerdo al reporte hay al menos 44 mil 936 familias damnificadas, lo que equivale a 102 mil 105 personas, en 426 municipios de 15 departamentos.

Los daños materiales también alcanzaron una dimensión considerable, pues 127 edificios quedaron completamente destruidos, mientras que 65 mil 841 viviendas sufrieron daños y otras 10 mil 677 fueron destrozadas.

Entre las instalaciones públicas afectadas se encuentran 236 centros de salud, 2 mil 136 instituciones educativas y mil 168 centros comunitarios.

También resultaron dañadas 198 carreteras, 71 sistemas de abastecimiento de agua, 34 puentes para vehículos, 12 pasos peatonales y cinco aeropuertos, complicando las labores de atención en las regiones más alejadas del país.

Abelardo de la Espriella presenta plan de reconstrucción

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella presentó el primer plan de reconstrucción después del terremoto y anunció que el sector privado tendrá una participación importante.

“Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia, porque esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos”, declaró el presidente.

