La prueba es esencial para desarrollar la fuerza nuclear: Corea del Norte sobre lanzamiento de misil balístico

Corea del Norte dijo que probó un misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-18, un arma que según reportes de la prensa estatal es ahora la pieza central de su fuerza de ataque nuclear y representa una nueva advertencia para Estados Unidos y sus aliados.

El lanzamiento del misil fue condenado por Estados Unidos y los líderes de Corea del Sur y Japón. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anunció que se reunirá el jueves para discutir la más reciente prueba de un misil por parte de Corea del Norte.

El Hwasong-18 fue probado por primera vez en abril. Es el primer ICBM de Corea del Norte que utiliza propulsores sólidos, lo que puede permitir un despliegue más rápido de proyectiles durante una guerra.

La prueba es un proceso esencial para seguir desarrollando la fuerza nuclear estratégica de la República y, al mismo tiempo, sirve como una fuerte advertencia en la práctica a los países adversarios. Agencia estatal de noticias KCNA

Corea del Norte ha acusado a Washington de aumentar las tensiones desplegando submarinos en la Península Coreana y delineando planes de una guerra nuclear junto a sus aliados surcoreanos.

La KCNA afirmó que la situación de seguridad militar "ha alcanzado la fase de crisis nuclear más allá de la era de la Guerra Fría".

North Korea fired a suspected intercontinental ballistic missile off its east coast, with its longest ever flight time. The launch comes ahead of a meeting between leaders of South Korea and Japan at a NATO summit to discuss threats https://t.co/G2Azsmrwgj pic.twitter.com/mNyHsJRXgt — Reuters (@Reuters) July 12, 2023

¿Qué más se sabe del misil lanzado por Corea del Norte?

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, supervisó la prueba y afirmó que el país tomaría medidas cada vez más contundentes para protegerse hasta que Estados Unidos y sus aliados abandonen sus políticas hostiles, añadió el informe.

El tiempo de vuelo del Hwasong-18, de 74 minutos, fue el más largo jamás realizado por un misil de Corea del Norte, según la KCNA, aclarando que la segunda y tercera etapa del proceso, el proyectil voló en una trayectoria elevada a gran altitud por motivos de seguridad.

"El disparo de prueba no tuvo ningún efecto negativo en la seguridad de los países vecinos", afirmó Corea del Norte.

Corea del Norte dijo que el misil voló 1.001 kilómetros a una altitud de 6.648 km.

El secretario jefe del Gabinete japonés, Hirokazu Matsuno, dijo que el misil de Corea del Norte voló durante 74 minutos, en lo que sería el mayor tiempo de un misil norcoreano en el aire.

Según las autoridades niponas, el misil de Corea del Norte cayó en el mar, al este de la península coreana y a unos 250 km al oeste de la isla de Okushiri, al norte de Japón.