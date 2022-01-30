Corea del Norte lanza otro misil balístico

Corea del Norte lanzó al menos un presunto misil balístico al mar frente a su costa este domingo, informaron los gobiernos de la región. Esta es la séptima prueba del país con armas nucleares este mes.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que un proyectil que se cree que es un solo misil balístico fue lanzado alrededor de las 7:52 am (22:52 GMT) desde la provincia de Jagang de Corea del Norte hacia el océano frente a su costa este.

El gobierno japonés también dijo que Corea del Norte había lanzado un "posible misil balístico".

La provincia de Jagang fue el sitio de dos lanzamientos anteriores este mes de lo que Corea del Norte dijo que era un "misil hipersónico", que podría alcanzar altas velocidades mientras volaba y maniobraba a altitudes relativamente bajas.

Si se confirma, podría hacer que enero sea el más activo para el programa de misiles de Corea del Norte, que según los analistas se está expandiendo y desarrollando nuevas capacidades a pesar de las estrictas sanciones y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prohíben las pruebas de misiles balísticos del país.

El portavoz del gobierno japonés, el secretario en jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, dijo en una sesión informativa televisada que si el proyectil fuera un misil balístico estándar, se estima que habría alcanzado una altitud de 2,000 km, volado durante 30 minutos, a una distancia de 800 km.

Los analistas dijeron que, de confirmarse, esos números podrían indicar una de las pruebas de misiles más grandes realizadas por Corea del Norte en años.

Corea del Norte no ha probado sus misiles balísticos intercontinentales de mayor alcance ni sus armas nucleares desde 2017, pero los gobernantes del país sugirieron este mes que podrían reiniciar esas actividades.

Las pruebas se realizan a menos de una semana de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, que es el principal socio político y económico de Corea del Norte. Pyongyang ha dicho que se saltaría los Juegos debido a la pandemia de COVID-19 y las "fuerzas hostiles".

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North Korea launched its 7th ballistic missile within in a month.

Reports confirmed by Japan's Defence Ministry.#NorthKorea #Japan



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Corea del Norte: modernizar el ejército

En un discurso antes del Año Nuevo, el líder norcoreano, Kim Jong Un, pidió reforzar el ejército con tecnología de punta en un momento en que las conversaciones con Corea del Sur y Estados Unidos se han estancado.

Desde entonces, Corea del Norte ha llevado a cabo una serie de lanzamientos que muestran una vertiginosa variedad de tipos de armas, ubicaciones de lanzamiento y una sofisticación cada vez mayor.

Desde misiles hipersónicos y misiles de crucero de largo alcance hasta misiles lanzados desde vagones y aeropuertos, las pruebas destacan el arsenal en rápida expansión y avance del estado con armas nucleares en medio de conversaciones estancadas sobre desnuclearización.

Las pruebas parecen tener como objetivo modernizar el ejército de Corea del Norte, reforzar el orgullo nacional antes de varios días festivos importantes de Corea del Norte y enviar un mensaje de fortaleza a medida que el país lidia con las crisis económicas causadas por las sanciones y los bloqueos de COVID-19, dijo Leif-Eric Easley, un profesor de estudios internacionales en la Universidad Ewha de Seúl.

“El régimen de Kim escucha discusiones externas sobre sus debilidades internas y ve la creciente fuerza de Corea del Sur”, dijo. "Así que quiere recordar a Washington y Seúl que tratar de derrocarlo sería demasiado costoso".

Sus últimos lanzamientos incluyeron una prueba de dos misiles balísticos de corto alcance y sus ojivas el jueves, y el martes se probó una actualización de un sistema de misiles de crucero de largo alcance.

Pyongyang ha defendido los lanzamientos como su derecho soberano de autodefensa y dice que no están dirigidos a ningún país específico, pero acusó a Washington y Seúl de tener "políticas hostiles".

Kim visitó una fábrica de municiones la semana pasada, donde pidió "una campaña total" para producir "armas poderosas de última generación", y sus trabajadores elogiaron su devoción por "aplastar... los desafíos de los imperialistas estadounidenses y sus vasallos". fuerzas" que buscan violar su derecho a la autodefensa, calificándola como "la adversidad más dura de la historia".