Corea del Norte desarrolló armas nucleares en 2023: ONU

Corea del Norte continuó desarrollando armas nucleares y produciendo material fisible en 2023 y evadiendo las sanciones de la ONU que tienen como objetivo cortar la financiación de los programas nucleares y de misiles balísticos de Pyongyang, según un informe de las Naciones Unidas.

Después de un nivel récord de robos cibernéticos en 2022, estimado en 1.700 millones de dólares, los piratas informáticos de la RPDC (Corea del Norte) supuestamente continuaron atacando con éxito las criptomonedas y otros intercambios financieros a nivel mundial. Especialistas independientes al Consejo de Seguridad de la ONU

Los observadores, que informan al Consejo de la ONU dos veces al año, ya han acusado a Corea del Norte de utilizar los ciberataques para financiar sus programas nucleares y de misiles. El país de Gobierno comunista ha negado las acusaciones de piratería informática u otros ciberataques.

La misión de Corea del Norte ante la ONU en Nueva York no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el informe.

A primera hora del jueves, el líder norcoreano Kim Jong Un sustituyó al general jefe del Ejército y pidió más preparativos ante la posibilidad de una guerra, un aumento de la producción de armas y la ampliación de los ejercicios militares, informó el medio estatal KCNA.

North Korean leader Kim Jong Un sought to showcase his country’s defense industries and its nuclear-weapons arsenal, as U.S. and South Korean officials worry Pyongyang may seek to expand its illegal weapons trade https://t.co/Wf3RvyivlM — The Wall Street Journal (@WSJ) August 7, 2023

Sanciones de la ONU a Corea del Norte por programas nucleares

Corea del Norte está sometida a sanciones de la ONU por sus programas nucleares y de misiles balísticos desde 2006.

Estas medidas de la ONU se han reforzado unánimemente a lo largo de los años, pero el organismo de 15 miembros se encuentra actualmente en un punto muerto, ya que China y Rusia presionan para que se suavicen con el fin de convencer a Pyongyang de que retome las conversaciones de desnuclearización.

Los supervisores de las sanciones de la ONU dijeron que los hackers que trabajan para la Oficina General de Reconocimiento de Corea del Norte, su principal agencia de inteligencia exterior, "continuaron utilizando técnicas cibernéticas cada vez más sofisticadas para robar fondos e información".

"La RPDC continuó accediendo al sistema financiero internacional y también participó en operaciones financieras ilícitas", agregaron.

Los observadores para la ONU informaron de continuas exportaciones ilícitas de carbón y de "una rica variedad de medidas de evasión de sanciones desplegadas por buques que entregan productos refinados del petróleo a la RPDC." Corea del Norte también adquirió 14 nuevos buques en violación de las sanciones.