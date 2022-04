Corresponsal de Azteca Noticias es agredido por elemento del INM

Tapachula, Chiapas.- Pedro Gerardo López, corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas se encontraba en la cobertura del grupo de migrantes que salió de Tapachula exigiendo visas humanitarias cuando fue agredido por un elemento del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los cerca de 200 migrantes salieron de Tapachula, Chiapas hacia la carretera costera en exigencia de tarjetas de visitante por razones humanitarias para poder seguir su camino hacia los Estados Unidos.

En su recorrido retuvieron una camioneta del Instituto Nacional de Migración con dos agentes, horas después la liberaron.

Elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración montaron un retén en el entronque de la carretera costera y el ejido Álvaro Obregón. Ahí intentaron entablar un diálogo con el grupo de migrantes.

Uno de los migrantes señaló: “Nosotros no queremos quedarnos acá, no tenemos dinero, no tenemos qué comer”

En tanto, elementos de la Guardia Nacional bloqueaban los accesos al poblado para evitar que los migrantes entraran a descansar.

Escolta de la delegada del @INAMI_mx avienta y tira a nuestro corresponsal en #Tapachula, Chiapas, Pedro Gerardo (@pedrogerardo26), mientras transmitía en vivo a través de nuestro Facebook un operativo para detener a migrantes. pic.twitter.com/Eb13nhbRKr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2022

Los agentes de Migración formaron grupos para hablar con los migrantes por separado. Insistían en que debían regresar a Tapachula a realizar el trámite.

Durante este diálogo, Pedro Gerardo López, corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas fue agredido por un elemento del Instituto Nacional de Migración mientras realizaba la transmisión en vivo.

Lo toma de brazo para que baje el celular con el que transmitía para después empujarlo y causando que cayera de espaldas.

En tanto, luego de varios minutos de diálogo el grupo de migrantes rechazó regresar a Tapachula y señalaron que seguirián su camino hacia Huixtla.

Otro grupo de migrantes ya había salido de Tapachula

El martes 26 de abril un grupo de migrantes latinos protestaron en la Estación Migratoria Siglo XXI. También bloquearon la carretera que conduce a la zona alta del municipio de Tapachula, Chiapas.

Exigían a la autoridad migratoria la entrega de visas para continuar su viaje por México con destino a los Estados Unidos.

Luego de tres horas de bloqueo el Instituto Nacional de Migración les ofreció tarjetas de visitante por razones humanitarias y documentos con validez de un año para permanecer legalmente en territorio nacional; sin embargo, un grupo de más 400 migrantes caminaron hasta el poblado Viva México. La Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración se replegaron para que continuaran su camino.

Los migrantes pasaron la noche en el ejido Álvaro Obregón del municipio de Tapachula.

Antes del amanecer del miércoles 27 de abril la Guardia Nacional y Migración los rodearon. volvieron a ofrecerles las visas humanitarias. Luego de un diálogo, los migrantes se entregaron, abordaron camionetas y fueron trasladados a la estación Migratoria Siglo XXI para iniciar su trámite.