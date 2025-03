“Dijeron que diéramos dinero para agarrar a los ladrones": Mexicanos, víctimas de corrupción e impunidad al denunciar

¿Cuántas personas denuncian algún delito en el país? La impunidad en México genera coraje entre algunas personas. Tal es el caso de la familia del señor Luis Manuel, quien denunció a unos ladrones, pero al exigir la justicia solo se encontró con el rostro de la corrupción por parte de las autoridades.

“Te piden dinero para que te vean un asunto, a mi hijo el más chiquito le robaron, unos vecinos se dieron cuenta quienes eran, vino hacer la denuncia aquí y cuando les vino a preguntar me dijeron que le diéramos dinero para poder agarrar a los ladrones”, comentó el señor Luis Manuel, pensionado.

Cifras revelan que víctimas de un delito no denuncian

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al 2023 son lapidarias. 89 de cada 100 mexicanos que son víctimas de un delito, no denuncian. Pero esta cifra aumenta en la capital del país, pues 93 de cada 100 delitos no se denunciaron.

“Por miedo a las consecuencias, por miedo a las mafias, por todo lo que pueda pasar si uno denuncia no y obviamente denunciar aquí a pesar de que denuncies, el proceso y la burocracia que le toma las autoridades procesar la denuncia, son plazos excesivos”, dice Erick, empleado.

¿Por qué no denuncian las personas en México?

Justamente las principales razones por las que no denuncian son: perdida de tiempo y desconfianza en las autoridades. “Por miedo porque no hay legalidad aplicada, pero básicamente yo creo por miedo porque ves que las autoridades no hacen su trabajo como deberían”, dice Claudia, ama de casa.

Los delitos mas frecuentes fueron fraude, robo o asalto en la calle o el transporte público y la extorsión. “La inseguridad, como aquí pueden llegar,como es una óptica, pidiendo un examen ya dentro del gabinete, te sacan la pistola y a ver qué haces o aquí mismo te dicen, dame lo que tienes y así está la cosa”, comenta Mario Loaiza, comerciante