Alcaldía Tlalpan sin agua: Días y colonias afectadas por corte de suministro

Vecinos de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, enfrentarán baja presión de agua e incluso posible corte temporal debido a trabajos de mantenimiento en el pozo Periférico 5. Las autoridades informaron que las afectaciones serán temporales y el servicio se normalizará el viernes 27 de marzo a las 16:00 horas.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua detalló que las labores incluyen rehabilitación y mantenimiento en esta infraestructura, lo que obligará a suspender su operación durante los trabajos. Esto impactará directamente en el suministro en algunas zonas de la demarcación.

¿Qué colonias de Tlalpan tendrán baja presión de agua?

Las colonias donde se reporta afectación son Isidro Fabela y Cantera Puente de Piedra. En estos puntos, el suministro de agua no se interrumpe completamente, pero sí se verá reducido, por lo que los vecinos podrían notar menor presión en sus hogares.

Aunque no se trata de un corte de agua generalizado en toda la Ciudad de México, las autoridades señalaron que estas afectaciones pueden generar dificultades en el abastecimiento diario.

¿Hasta cuándo durarán los trabajos en la alcaldía Tlalpan?

El mantenimiento en el pozo Periférico 5 se mantendrá durante varios días y se prevé que concluya el viernes 27 de marzo a las 16:00 horas. Una vez finalizadas las labores, el servicio de agua potable regresará a la normalidad en las zonas afectadas de Tlalpan.

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🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @TlalpanAl:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el pozo Periférico 5, por lo que suspenderá su operación.



🛠️ Se mantendrá el suministro de agua… pic.twitter.com/u36pblN7MH — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 24, 2026

¿Cómo pedir una pipa de agua en Tlalpan?

En caso de que la baja presión o el corte de agua afecte de manera directa a los hogares, los vecinos pueden solicitar el apoyo de pipas de agua. Este servicio se puede pedir a través de la Línea H2O, marcando *426 desde su teléfono.

Recomendaciones ante corte de agua y baja presión

Autoridades de la Ciudad de México pidieron a la población mantener un uso responsable del agua durante estos días; la recomendación principal es almacenar únicamente lo necesario y evitar el desperdicio.

También se sugiere mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que cualquier cambio en los tiempos de reparación será informado de manera oportuna.

Las afectaciones en Tlalpan forman parte de trabajos programados, por lo que el llamado es a la prevención y a tomar medidas básicas mientras se restablece el servicio.