VIDEO "¡Es la rata!” Vecinos someten a supuesto ladrón hasta dejarlo en el piso en Puebla

La justicia por cuenta propia llegó a Puebla, estado donde vecinos detuvieron y sometieron en el piso a un supuesto ladrón hombre al que acusaron de haber asaltado a dos jóvenes.

A través de rede sociales se dio a conocer un video que muestra a los pobladores reteniendo al sujeto, a quien no dejan que se levantara luego de supuestamente ser quien quiso robar.

Presunto asaltante dio un cristalazo a auto de víctimas

Un hombre que vestía de negro al parecer habría roto con un cristalazo las ventanas de un vehículo en el qie iban a bordo dos jóvenes a quienes habría intentado quitarles un teléfono celular y una computadora.

Sin embargo, al pretender escapar, testigos en la zona reaccionaron de inmediato y alcanzaron al probable responsable antes de que lograra escapar del lugar de los hechos.

Cuando lo tuvieron cerca lo tiraron al piso y sometieron para que no se fuera, mientras tanto, alguien llamó a la policía y ahí esperaron la llegada de los oficiales.

Vecinos en #Puebla detienen y someten a presunto ladrón



En Puebla, un sujeto vestido de negro rompió los cristales de un vehículo para despojar a dos jóvenes de un celular y una computadora.



Tras intentar darse a la fuga, la ciudadanía reaccionó de inmediato, lo alcanzó y lo… pic.twitter.com/B0SnHwKj5O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 31, 2026

Detienen a sujeto acusado de robo en Puebla

Los elementos de seguridad al arribar detuvieron al sujeto, quien antes de que llegaran los oficiales, fue golpeado em el piso por algunas personas presentes en el lugar, por lo que evitaron que le pegaran más y lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público de la fiscalía estatal para definir su situación legal.

Reportes preliminares indican que el hombre fue acusado por su presunta participación por el delito de robo y por daño a la propiedad.

Vecinos dan golpiza en Nicolás Romero a supuesto ladrón

En el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, se dio otro caso donde los vecinos hicieron justicia por cuenta propia y detuvieron y golpearon a un presunto ladrón en la colonia Hidalgo, luego de que supuestamente pretendió asaltar un local.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 16 de Septiembre, cuando el sujeto entró a un comercio para robar, pero una de las trabajadoras salió a gritar y pedir ayuda, lo que alertó a otros vendedores y personas que pasaban por el lugar.

