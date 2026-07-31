Detienen a mujer por violencia familiar en Nezahualcóyotl; prendió fuego a su pareja

Una mujer fue detenida por violencia familiar luego de que presuntamente rociara con gasolina y prendiera fuego a su cónyuge durante una discusión en un domicilio de la colonia San Agustín, Nezahualcóyotl.

Policías detuvieron a la mujer por su probable participación en el delito de violencia familiar y trasladaron a la víctima un hospital para que fuera atendida por las quemaduras.

Tras recibir el reporte, los oficiales acudieron al lugar y solicitaron apoyo médico. Paramédicos trasladaron al hombre a un hospital, donde recibió atención por quemaduras en aproximadamente el 70 por ciento de su cuerpo.

En el sitio fue detenida Yesenia “N.”, de 34 años de edad, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

¿Qué se considera como violencia familiar?

Sobre cuándo se trata de este delito el Código Penal señala estos puntos:

"Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, o sexual a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, cohabitación o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar".

"A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado", se lee.

¿Qué sanciones hay por violencia familiar?

Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.

El Código Penal señala que si las conductas anteriormente mencionadas se cometen en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, "la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo".