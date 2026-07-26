VIDEO: Fuerte operativo de autoridades en Zapopan, Jalisco, hoy 26 de julio; esto sabemos

La mañana de este domingo 26 de julio de 2026, autoridades federales realizan un operativo en Zapopan, en el estado de Jalisco. Un helicóptero está realizando sobrevuelos en la zona de la colonia Mirador del Sol.

Las autoridades señalaron que estas acciones se deben a un cateo dentro de una finca localizada en el cruce de las calles Chichén Itzá y Helios. Además, autoridades federales resguardan la zona y personal de la Fiscalía de Jalisco colabora en las labores.