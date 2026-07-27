Solo tenía 4 años: murió por el calor en Ciudad Juárez tras quedar encerrado en el auto

El intenso calor lo mató tras quedar encerrado en un automóvil en Ciudad Juárez, Chihuahua. La víctima era un niño de apenas 4 años de edad, pero la versión de su mamá abrió el debate sobre los hechos.

Según la madre del menor, ella y el abuelo del niño estaban dentro de su casa, en la colonia Kilómetro 29, al sur de la ciudad, pero la situación cambió y el pequeño falleció al estar encerrado en el vehículo.

Niño que murió habría salido de la casa por decuido

La mamá comentó que por la tarde se quedaron dormidos y, al despertar dos horas después, no encontraban al niño, a quien salieron a buscar a la calle. De acuerdo con ella, lo vieron encerrado e inconsciente dentro del automóvil por lo que fueron a buscar ayuda.

Su familia llegó con el menor a la estación de bomberos, cerca del Aeropuerto de Ciudad Juárez, donde los paramédicos revisaron al menor y confirmaron que lamentablemente había fallecido.

Tragedia en Ciudad Juárez: un #niño de 4 años murió luego de ser encontrado inconsciente dentro de un automóvil durante una jornada con temperaturas superiores a 40 grados.



La Fiscalía de #Chihuahua investiga las circunstancias del caso



Con información de @reynaldolarar pic.twitter.com/HBAiJMh4eC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 27, 2026

Fiscalía de Chihuahua investiga muerte de menor por calor

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se encargará de la investigación sobre el testimonio de la madre y la trágica muerte de un niño de solo 4 años, quien presuntamente falleció tras permanecer dentro del vehículo durante las altas temperaturas de más de 40 grados que afectan la frontera.

Mamá deja en el auto a su hijo para conseguir boletos para “El Buki”

El 5 de mayo de 2026, una mamá dejó dentro del automóvil a su hijo a pesar de las altas temperaturas en Morelia, Michoacán, todo para ir a formarse para conseguir unos boletos para el concierto de Marco Antonio Solís, "El Buki", pero afortunadamente fue rescatado.

La mamá puso en riesgo la vida de su hijo de tres años de edad, a quien dejó dentro de un automóvil mientras ella se fue a formar a espaldas del Estadio Morelos para tener sus boletos.

Sin embargo, se han registrado historias en las que el final no es afortunado. Tal es el caso del niño de tres años llamado Vicente, quien pasó más de 12 horas encerrado en un automóvil a temperaturas sofocantes en Mexicali, Baja California.

Loa hechos ocurrieron el 1 de mayo de 2026. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente tras sufrir un golpe de calor. El niño también presentó quemaduras de tercer grado en brazos y antebrazos, debido a la exposición a las altas temperaturas por tantas horas.