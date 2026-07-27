VIDEO: Nuevo caso de maltrato animal sacude Saltillo; rescatan a perro enterrado vivo tras caso de Rocky

En Saltillo, Coahuila, la indignación por la muerte del perrito Rocky aún no termina ; sin embargo, apenas unos días después, un nuevo caso de maltrato animal volvió a conmocionar a la ciudad, luego de que un perro fuera rescatado tras ser enterrado vivo en un predio y con un grave estado de salud.

Este nuevo acto de crueldad animal encendió las alarmas de los pobladores el pasado viernes 24 de julio, por lo que testigos documentaron el incidente y rápidamente solicitaron el apoyo de las autoridades, quienes implementaron un operativo de rescate en un terreno de la calle Santa María, cerca de la prolongación Otilio González.

Policía Ambiental rescata a perro enterrado vivo en Saltillo

Al llegar al lugar señalado por los vecinos, elementos de la Policía Ambiental localizaron al perro enterrado vivo parcialmente cubierto por tierra y confirmaron que aún presentaba signos vitales, por lo que la prioridad fue liberarlo lo antes posible para evitar que su estado se agravara; una vez fuera del hoyo, fue trasladado de urgencia a un centro veterinario de Saltillo, donde comenzó a recibir atención especializada.

Las primeras valoraciones médicas revelaron que el perrito presentaba un severo cuadro de desnutrición, una importante infestación de garrapatas y posibles lesiones internas en la zona del abdomen e intestinos, condiciones que obligaron a mantenerlo bajo observación permanente.

Mientras el equipo veterinario iniciaba el tratamiento, el Ayuntamiento de Saltillo en Coahuila, informó que la Policía Ambiental elaboró el Informe Policial Homologado (IPH), documento que será enviado a la Fiscalía General del Estado para integrar la carpeta de investigación e identificar a los responsables del ataque.

Salud del perrito que fue rescatado tras ser enterrado en Saltillo se mantiene como reservado

De acuerdo con el médico veterinario zootecnista Jesús Juárez Rodríguez, del Centro de los Seres Sintientes del Gobierno Municipal de Saltillo, el perrito permanece hospitalizado bajo vigilancia médica continua y, aunque ha mostrado una respuesta favorable durante las primeras horas de tratamiento, su condición sigue siendo delicada.

El especialista explicó que el animal responde mejor a los estímulos que cuando ingresó al hospital y continúa recibiendo terapia con líquidos intravenosos, analgésicos y un tratamiento específico contra Ehrlichia canis. Además, se logró eliminar por completo la infestación de garrapatas que afectaba al perrito, un avance que representa un paso importante dentro de su recuperación.

A pesar de esa evolución inicial, el personal médico señaló que el perro enterrado vivo llegó con un compromiso sistémico severo, por lo que el pronóstico continúa siendo reservado.

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El caso del perrito Rocky mantiene la atención sobre el maltrato animal en Coahuila

Este nuevo hecho ocurre cuando el caso Rocky aún permanece presente entre los habitantes de Saltillo; apenas unos días antes, el perrito de raza Gran Pirineo perdió la vida debido a las lesiones que sufrió tras ser presuntamente arrastrado y atropellado por su dueña, un hecho que provocó indignación dentro y fuera de Coahuila.

Como parte de esa investigación, una mujer identificada como Liliana "N" permanece en prisión mientras continúan las diligencias correspondientes.