Cae en Guerrero Reynier “N”, alias “Palma”, presunto integrante del CJNG en Acapulco

La Fiscalía del estado de Guerrero capturó a un objetivo clave y generador de violencia, detienen a Reynier "N", miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

Las autoridades lo señalan de un crimen violento hace a penas unos días.

Cae "El Palma" en operativo de seguridad en Guerrero

Agentes de la Fiscalía llevaron a cabo una orden de aprehensión en contra de Reynier "N", alias "Palma". La captura fue mediante un operativo coordinado entre elementos de la fiscalía estatal, el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Policía Estatal, quienes le cerraron el paso al sospechoso.

Señalan a Reynier del homicidio de un chofer

La orden girada en u contra es por su presunta participacioon en el asesinato de Javier "N".

Toda la investigación indica que el acusado atacó a balazos a la víctima, quien trabajaba como chofer de servicio público, mientras hacía labores sobre la avenida Costera Miguel Alemnán en el puerto de Acapulco.

Señalado como presunto integrante del CJNG

Según lo que las autoridades pudieron indagar, Reynier "N" sería parte de uno de los grupos criminales más violentos en México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

Debido a sus funciones dentro de esta organización, la fiscalía lo mantenía como un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia que operaba en distintas colonias de Acapulco.

Capturan al “Palma”, presunto integrante del CJNG señalado como generador de violencia en Acapulco. Reynier, fue detenido por su presunta participación en el asesinato de un taxista en junio de este año. pic.twitter.com/gbyB6ELgMg — Chikistrakiz (@chikistrakiz) July 26, 2026

¿Qué va a pasar con Reynier "N"?

Después de llevar a cabo su arresto en el municipio, los elementos de seguridad trasladaron al detenido para ponerlo a disposición del juez que lo requiere.

En las próximas horas, la autoridad judicial deberá realizar la audiencia inicial donde se va a definir su situación jurídica conforme a los elementos presentados por el Ministerio Público.

Con la captura de alias "Palma", la fiscalía estatal y las instituciones federales señalaron que seguirán indagando para continuar con las capturas de dicho grupo con presencia en toda la república que igualmente se dedican a la extorsión y a realizar agresiones contra el sector del transporte público.