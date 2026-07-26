Ocurrió en fiesta patronal: Explosión en iglesia de Cocula deja al menos 3 muertos

Tres personas fallecieron y más de 30 están heridas después de la explosión de pirotecnia en la madrugada de hoy domingo 26 de julio de 2026 en las fiestas patronales de la comunidad de Real del Limón, en Cocula, Guerrero.

Tragedia durante festividad patronal en Real del Limón, Cocula

El siniestro sucedió durante la quema de toritos en honor a Santiago Apóstol, cuando una chispa habría alcanzado un almacén donde se guardaba material pirotécnico, según reportes preliminares.

EXPLOSIÓN DE PIROTECNIA DEJA 3 MUERTOS Y MÁS DE 30 HERIDOS



Tres personas murieron y más de 30 resultaron heridas tras una explosión de pirotecnia durante una celebración religiosa en Real del Limón, Cocula, Guerrero.



El estallido ocurrió en una iglesia, donde se almacenaban… pic.twitter.com/DgoiZj2jI2 — Código MX (@CdigoMXdigital) July 26, 2026

Daños estructurales en la iglesia local tras la explosión en iglesia de Cocula

La fuerte explosión provocó daños estructurales y el colapso parcial de la Iglesia de la Virgen de Guadalupe, donde decenas de personas participaban en la celebración religiosa.

📍#Cocula #Guerrero



| Lamentable! Una explosión de pirotecnia en pleno festejo del señor Santiago, deja saldo preliminar de tres fallecidos y más de 30 lesionados pic.twitter.com/yHsveAEHu1 — Jhon 😎 (@Jonatan93294410) July 26, 2026

Despliegue de corporaciones de emergencia y atención a heridos

Tras el incidente, elementos de Protección Civil, Cruz Roja y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se movilizaron en la zona. Autoridades estatales y municipales también activaron un operativo para rescatar a personas atrapadas, ofrecer atención prehospitalaria a los lesionados y asegurar el perímetro para evitar más riesgos.

Varios heridos recibieron primeros auxilios en el lugar antes de ser trasladados a distintos hospitales para su atención médica.

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. Las autoridades recaban evidencias en el sitio para reconstruir la cadena de hechos que derivó en la detonación del material pirotécnico.

