Avanza el caso de la menor Dafne Quintos: ¿Quiénes son los detenidos de la Academia Militarizada y qué función desempeñaban?

Las investigaciones por la muerte de la menor de 13 años de edad, Dafne Zapata Quintos, arrojó nuevos detenidos y señalados por su muerte que se reclasificó de homicidio a feminicidio.

¿Quiénes son todos los detenidos en Tamaulipas y qué hacián dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenitz?

Detienen a director de la Academia Militarizada

Uno de los principales detenidos es Jorge Luis "N", identificado como el director de la Academia Militarizada donde murió Dafne.

Las autoridades de la Fiscalía del estado de Tamaulipas lo detuvieron en la colonia Fraccionamiento Lo Encinos, en Altamira.

Después el fallecimiento de Dafne, el director dijo que todo fue un accidente, rechazó cualquier agresión en su contra dentro de la institución y comentó que le darían el reembolso a la mamá de la pequeña, argumentando que la niña solo había estado en el curso de verano cuatro días, discurso que levantó indignación.

Estrellita "N" también fue detenida por el feminicidio de Dafne

Otra de las señaladas y que también ya se encuentra detenida es Estrellita "N", ubicada en la colonia Monte Alto, también en Altamira.

Ella se desempeñaba como trabajadora del campamento de verano y presuntamente era la encargada directa del área femenil de dicho lugar.

Según las investigaciones, era la persona que mantenía comunicación con Alejandra Quintos, madre de la víctima, para informarle sobre el estado de salud de la menor.

Hay un nuevo detenido por el #CasoDafne.



La Fiscalía de #Tamaulipas cumplimentó otra orden de aprehensión contra una persona presuntamente relacionada con el #feminicidio ocurrido en una academia militarizada de Ciudad Madero.



El caso sigue avanzando mientras las autoridades… pic.twitter.com/fXW76k0MwW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 26, 2026

Danna Yanina "N": Señalan a joven por el asesinato de Dafne Quintos

Otra implicada es Yanina "N", de 18 años de edad, quien era auxiliar del área femenil, recibía órdenes directas de Estrella "N" y era su asistente durante las actividades con las menores.

La joven fue por su propia cuenta a presentar su declaración ante la fiscalía especializada, pero en el sitio le ejecutaron la orden de aprehensión.

¿Qué le pasó a Dafne Quintos en la Academia Militarizada?

Dafne, de 13 años, entró al campamento en Ciudad Madero el 13 de julio. Al día siguiente, el personal avisó a su madre que la niña se había desmayado en un ejercicio, asegurándole después que solo tenía que descansar e incluso enviándole un video de la menor.

Para la noche del 16 de julio le reportaron malestares y, minutos más tarde, la adolescente se desvaneció sin signos vitales.

Detenidos enfrentan feminicidio de Dafne

Las tres personas fueron puestas a disposición bajo el delito de feminicidio. La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres presentó las pruebas para que se determine qué sucederá con los implicados.