¿Aumentó el costo? Así quedaron las tarifas oficiales de verificación vehicular en Edomex 2026
¡A desembolsar dinero! Todo lo que debes saber sobre el costo de la verificación vehicular en Edomex este 2026, así como el calendario para cada engomado.
¡Atención, automovilistas! La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó el Programa de Verificación Vehicular para el primer semestre de 2026, estableciendo los costos oficiales y el calendario del engomado en el Estado de México (Edomex).
Así que conviene consultar aquí todo lo que debes saber del programa, porque si no verificas tu auto en su periodo, podrías recibir una multa.
Tarifas oficiales de verificación vehicular en Edomex 2026
Los costos de la verificación vehicular varían según el holograma asignado al vehículo. Para este semestre, las tarifas quedaron de la siguiente manera:
- Holograma 00: mil,197.00
- Holograma 0: $610.00
- Hologramas 1 y 2: $469.00
- Exento y D: Gratuito
- Exento voluntario: $630.00
Es importante recordar que los pagos deben realizarse al momento de acudir a los “VerifiCentros” o mediante los canales oficiales en línea. Además de que puedes agendar tu cita directamente en el portal de verificación: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/
Calendario de verificación en Edomex según engomado y placas
El calendario, tanto en la entidad mexiquense como en la Ciudad de México (CDMX), sigue el esquema de engomados y el último dígito de la placa. Para el primer semestre de 2026, las fechas límite son:
- Engomado amarillo, placas 5 y 6: enero-febrero, fecha límite 28 de febrero
- Engomado rosa, placas 7 y 8: febrero-marzo, fecha límite 31 de marzo
- Engomado rojo, placas 3 y 4: marzo-abril, fecha límite 30 de abril
- Engomado verde, placas 1 y 2: abril-mayo, fecha límite 30 de mayo
- Engomado azul, placas 9 y 0: mayo-junio, fecha límite 30 de junio
Cumplir con estas fechas es obligatorio para circular sin problemas. En caso de no realizarlo, los automovilistas podrían enfrentar una multa de 3 mil 519 por verificación extemporánea.
Vehículos exentos de verificación en Edomex 2026
Algunos vehículos no están obligados a realizar el trámite en este semestre. Entre ellos se incluyen:
- Autos eléctricos
- Autos híbridos
- Unidades de traslado
- Motocicletas
- Tractores agrícolas
No obstante, los contribuyentes deben tener en cuenta que para este 2026, el programa de verificación en Edomex realizó algunos cambios, especialmente para este holograma:
- Holograma 00: En 2026, los vehículos que obtuvieron este holograma en 2024 deberán verificar durante el segundo semestre, en lugar del primero, conforme a la nueva disposición oficial.