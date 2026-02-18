¿Aumentó el costo? Así quedaron las tarifas oficiales de verificación vehicular en Edomex 2026

¡Atención, automovilistas! La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó el Programa de Verificación Vehicular para el primer semestre de 2026, estableciendo los costos oficiales y el calendario del engomado en el Estado de México (Edomex).

Así que conviene consultar aquí todo lo que debes saber del programa, porque si no verificas tu auto en su periodo, podrías recibir una multa.

Tarifas oficiales de verificación vehicular en Edomex 2026

Los costos de la verificación vehicular varían según el holograma asignado al vehículo. Para este semestre, las tarifas quedaron de la siguiente manera:



Holograma 00: mil,197.00

mil,197.00 Holograma 0: $610.00

$610.00 Hologramas 1 y 2: $469.00

$469.00 Exento y D: Gratuito

Exento voluntario: $630.00

Es importante recordar que los pagos deben realizarse al momento de acudir a los “VerifiCentros” o mediante los canales oficiales en línea. Además de que puedes agendar tu cita directamente en el portal de verificación: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/

Calendario de verificación en Edomex según engomado y placas

El calendario, tanto en la entidad mexiquense como en la Ciudad de México (CDMX), sigue el esquema de engomados y el último dígito de la placa. Para el primer semestre de 2026, las fechas límite son:



Engomado amarillo, placas 5 y 6: enero-febrero, fecha límite 28 de febrero

placas 5 y 6: enero-febrero, fecha límite 28 de febrero Engomado rosa, placas 7 y 8: febrero-marzo, fecha límite 31 de marzo

placas 7 y 8: febrero-marzo, fecha límite 31 de marzo Engomado rojo , placas 3 y 4: marzo-abril, fecha límite 30 de abril

, placas 3 y 4: marzo-abril, fecha límite 30 de abril Engomado verde, placas 1 y 2: abril-mayo, fecha límite 30 de mayo

placas 1 y 2: abril-mayo, fecha límite 30 de mayo Engomado azul, placas 9 y 0: mayo-junio, fecha límite 30 de junio

Cumplir con estas fechas es obligatorio para circular sin problemas. En caso de no realizarlo, los automovilistas podrían enfrentar una multa de 3 mil 519 por verificación extemporánea.

Vehículos exentos de verificación en Edomex 2026

Algunos vehículos no están obligados a realizar el trámite en este semestre. Entre ellos se incluyen:



Autos eléctricos

Autos híbridos

Unidades de traslado

Motocicletas

Tractores agrícolas

No obstante, los contribuyentes deben tener en cuenta que para este 2026, el programa de verificación en Edomex realizó algunos cambios, especialmente para este holograma:

