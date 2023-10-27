A 30 minutos de Acapulco, Coyuca de Benítez está destrozado por el huracán “Otis”

La tragedia que provocó el huracán “Otis” no tiene precedentes en el estado de Guerrero, donde no solamente Acapulco quedó en ruinas, sino también varias comunidades y poblados aledaños. Uno de ellos es Coyuca de Benítez, a 35 kilómetros del Puerto y que funge como una ciudad satélite para el comercio, pero que hoy se encuentra hecha pedazos y en el olvido.

Al sitio se trasladó Diego Borbolla, enviado especial de Fuerza Informativa Azteca (FIA) en esta cobertura, para corroborar de primera mano el desastre en Coyuca de Benítez, donde los daños del huracán categoría 5 siguen generando caos entre la población, preocupación, desabasto y escenas desgarradoras.

La principal afectación de esta ciudad está centrada en los destrozos del Mercado Municipal de Coyuca, el cual quedó rodeado entre escombros, pero que a casi tres días de que impactó “Otis”, los comerciantes piden ayuda mientras intentan vender los pocos productos que rescataron.

#Guerrero | ¡SE DESTAPAN MÁS DAÑOS!



Vean cómo terminó el Mercado Municipal de Coyuca de Benítez. Comerciantes piden ayuda porque siguen sin #luz, con daños en infraestructura y ante la posibilidad de que se desperdicien #alimentos.@DiegoBorbollaTV con el reporte en @HechosAM. pic.twitter.com/actsbPaU0a — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2023

Coyuca de Benítez es una cuna de la industria del coco

La devastación en Coyuca ha afectado a todos los comerciantes, pero si por algo destaca esta ciudad cercana a Acapulco, es por ser un eje central en el comercio de coco, en donde ya hay pérdidas a raíz de la falta de electricidad, pues hoy las cámaras de refrigeración están inservibles y se acerca la putrefacción a los productos.

Además del miedo a la rapiña, la preocupación radica en todos los habitantes que viven del campo, pues no hay agua ni para los animales.

La ciudad está devastada, con calles, escuelas, comunidades entre los destrozos y que están padeciendo el olvido por parte de las autoridades en Guerrero, pues entre más se acerca la oscuridad, el nerviosismo se apodera de los habitantes por robos en medio de la penumbra.

#Guerrero | Coyuca de Benítez quedó devastados tras el paso de #Otis.



Si las autoridades no voltean a ver #Acapulco, menos a esta localidad. Hay hambre, necesidad y miedo. No hay servicios y la comida se está terminando.@DiegoBorbollaTV nos cuenta en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/JuisSYOJz4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2023

Desabasto de combustible e insumos llegan a Coyuca

Al ser una ciudad vecina de Acapulco, Coyuca ya padece la ola de desabasto, desde el combustible hasta los insumos básicos de agua y comida, esta comunidad ve cómo llegan las personas de otras comunidades en busca de los elementos básicos para poder sobrevivir a los estragos del huracán “Otis”.

El desastre de Coyuca de Benítez se empieza a vivir desde la carretera Zihuatanejo-Acapulco, pues es la ruta por donde pasó el equipo de FIA en busca del reporte. En medio de destrozos viales, de letreros, señalamientos y palmeras, la destrucción se fue acercando hasta la ciudad central, donde no paran de exigir ayuda inmediata.