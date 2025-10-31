Prometían descanso, entregaban tierra: Cae el dueño del crematorio de mascotas en Quintana Roo tras abandonar cadáveres sin incinerar

Detrás de lo que aparentaba ser un lugar de descanso y despedida digna para las mascotas, se escondía una historia de crueldad y engaño. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó la detención de Guillermo Alejandro “N” y Briseidy “N”, señalados por su probable participación en delitos contra el medio ambiente, la fauna y por fraude a decenas de familias que confiaron en los servicios del crematorio Casa Xibalbá.

Así era el modus operandi en crematorio de Quintana Roo "Xibalbá"

Las primeras investigaciones revelan un caso tan indignante como doloroso: los responsables cobraban entre mil 500 y 2 mil 500 pesos por paquetes funerarios que incluían ceremonias, urnas biodegradables y supuestas cenizas.

Lo doloroso llegó al descubrirse que, en lugar de incinerar los cuerpos, los metían en bolsas de plástico y los abandonaban en predios baldíos, entregando urnas llenas de tierra a los dueños que creían despedirse de sus animales con respeto.

Hallazgo de los cuerpos y denuncias en aumento por crematorio en Quintana Roo

Hasta el momento, el Ministerio Público ha recibido 80 denuncias de familias afectadas. Durante las inspecciones realizadas en coordinación con la Secretaría de Ecología, la Procuraduría de Protección al Ambiente y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, se localizaron 150 cadáveres de mascotas en tres predios de la colonia Barrio Bravo, en la capital del estado.

El crematorio operaba sin permisos municipales y los hornos de cremación no habían sido utilizados, pese a ofrecer servicios de incineración, tanatología, psicología gratuita y hasta quimioterapia para animales.

Los cuerpos fueron encontrados en bolsas de plástico, arrojados entre maleza y escombros. Algunos ciudadanos, al acudir al sitio, reconocieron los restos de sus propias mascotas, animales que creían habían sido cremados y cuyos restos guardaban en urnas dentro de sus casas.

“No habrá impunidad”: asegura la gobernadora Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa condenó los hechos y afirmó que el caso será investigado a fondo para aplicar la ley sin excepciones.

“Aplicaremos todo el peso de la ley. Este gobierno diferente combate la impunidad y las investigaciones llegarán hasta donde tengan que llegar. No quedará impune este caso que tanto daño hizo a la sociedad”, declaró.La mandataria estatal exhortó a los afectados a presentar sus denuncias formales para fortalecer las investigaciones.