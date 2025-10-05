Una mujer de 42 años de edad en Lima, Perú, confesó el asesinato de su propio esposo, con quien llevaba más de 20 años de casada y con quien tuvo tres hijos. La sospechosa ya está detenida por las autoridades, después de que hallaran el cuerpo del hombre en la cajuela de un automóvil.

Se trata de Keilis Aguilera, originaria de Venezuela, quien cometió el crimen contra Alexander Valverde en el pueblo de Breña. La pareja llegó a Perú cuando la crisis en su país se agudizó. En sus redes sociales, Alexander lucía solo, ya que nunca subía fotos con su esposa ni con sus hijos.

Familia y vecinos expresan sorpresa y dolor por el crimen

La familia de Alexander lucha por entender un crimen que consideran inexplicable. Su padre expresó estar “bien dolido” y afirmó que nunca sospecharon algo extraño entre la pareja, ya que mantenían “una buena relación”. Por otro lado, vecinos y familiares mencionaron una percepción diferente: algunos testigos escucharon fuertes discusiones y posibles agresiones en el hogar.

Además, una amiga del trabajo de Alexander lo describió como “un chico muy alegre” y mostró su asombro ante los hechos. Keilis, quien trabajaba vendiendo productos por internet, era vista por sus vecinos como una persona tranquila y amable, incapaz de un delito semejante.

Revelan detalles inquietantes sobre el asesinato en Lima

En sus primeras declaraciones, Keilis afirmó haber asesinado y ocultado el cadáver de su esposo sola, colocando el cuerpo bajo su cama durante al menos ocho días. Luego lo trasladó a la cajuela de un automóvil, el cual dejó estacionado en una calle cerrada, todavía se hallan rastros de sangre.

El olor del cuerpo en descomposición alertó a los vecinos, aunque la familia no sospechó nada mientras Keilis aún vivía en la casa con el cadáver de su esposo.

Investigaciones continúan sobre la posible colaboración en el crimen

La policía detectó incoherencias en la versión de Keilis, lo que llevó a sospechar que pudo contar con ayuda para cometer el crimen. Las autoridades revisan cámaras y realizan las investigaciones para esclarecer si hubo cómplices. Mientras tanto, los hijos menores reciben apoyo psicológico del Ministerio de la Mujer de Perú para enfrentar esta tragedia.