Golpe de gran tonelaje: Desmantelan “oficina” del CJNG en España; así metían la droga

La Policía Nacional de España, en coordinación con autoridades de Estados Unidos y de Países Bajos, realizó un operativo para detener a 20 personas y desmantelar la “oficina” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el país ibérico.

La operación fue realizada con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) contra los individuos que se dedicaban a introducir drogas desde Sudamérica introducidas de contrabando en maquinaria pesada.

Modus Operandi sofisticado: Introducción de cocaína escondida en maquinaria industrial de gran tonelaje

Una red de empresas al servicio del CJNG realizaba el papeleo para introducir maquinaria industrial de gran tonelaje a España, la cual tenía paquetes de cocaína, explicó la Policía Nacional del país en un comunicado.

Al entrar al territorio español, la droga era almacenada en fincas en la sierra de Madrid y Ávila, regiones con la privacidad y seguridad suficiente para custodiar el cargamento ilegal.

Ruta Internacional: La droga partía de España hacia Italia para la camorra, confirmando conexiones con Amaro-Pagano

Por medio de vehículos con compartimientos ocultos era como transportaban la droga a diversas ciudades. Incluso para llevarla a otros países, la organización tenía otras fincas en la comunidad de Talavera de la Reina, donde recibía y enviaba la maquinaria industrial con droga escondida con destino a Italia. En septiembre de 2025, las autoridades detectaron el primer envío de este tipo a través de la camorra del clan Amaro-Pagano.

Un empresario español era el encargado de brindar el apoyo para introducir, almacenar y distribuir las sustancias por medio de diversas empresas de su propiedad, así como para lavar dinero proveniente de dicha actividad ilegal.

Detalles del decomiso: Más de mil 800 kg de cocaína, anfetamina, criptomonedas y euros incautados

En las comunidades de Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, las autoridades detuvieron a 20 personas, de las cuales 15 están en prisión provisional y dos de ellos son objetivos prioritarios de la DEA desde hace varios años.

En total decomisaron mil 879 kilogramos de cocaína, 375 kilogramos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas, 3 armas cortas, 15 vehículos y 14 kilogramos de plata.