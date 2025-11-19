Macabro hallazgo: Aparece el cuerpo de un hombre flotando en Canal Nacional

El Canal Nacional, una de las pocas áreas naturales que subsisten en el suroriente de la capital, se convirtió esta mañana en la escena de un macabro hallazgo. El cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en el agua, desatando una intensa movilización de los servicios de emergencia en los límites de las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

La alarma fue generada por personas que realizaban su rutina de ejercicio en esta zona muy cerca del parque de Cuemanco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) confirmaron el dato: el cuerpo de un hombre se encontraba flotando en el canal.

Descubren cuerpo en Canal Nacional, CDMX; tendría signos de violencia

La localización del cuerpo, que ya presenta signos de descomposición, requirió un amplio despliegue de personal de rescate. De acuerdo con la primera información de las autoridades, se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad.

Al sitio arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), unidades urbanas de rescate de la alcaldía Coyoacán, y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Los equipos de emergencia coadyuvaron para realizar la extracción del cuerpo del canal.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ya investiga las circunstancias de la muerte. La principal línea de investigación a analizar es si el cuerpo presenta signos de violencia, pues aparentemente presenta un golpe o hematoma en la zona de la cabeza.

#CDMX | Esta mañana fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida en el Canal Nacional en la zona de Cuemanco en los límites de la alcaldía de #Iztapalapa y #Coyoacán



Actualmente, el área del hallazgo se encuentra acordonada por un amplio resguardo policial. El cordón policial busca facilitar las labores de extracción y permitir la llegada del personal de servicios periciales de la Fiscalía capitalina, quienes se encargarán de determinar su identidad y realizar el proceso de investigación.

La movilización de personal de rescate y seguridad está generando afectaciones sobre la Avenida Canal Nacional. Las autoridades piden paciencia a quienes transitan o realizan actividad deportiva en la zona.

