Bloqueo en la México–Querétaro: familia de Jeshua exige respuestas tras desaparición del adolescente

La mañana de este viernes, familiares y amigos de Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, bloquearon la autopista México–Querétaro a la altura de la caseta de Tepotzotlán, en el Estado de México con el objetivo de exigir avances en la investigación por su desaparición y solicitar la entrega de videos de seguridad que podrían ser cruciales para ubicarlo. El joven desapareció el 11 de noviembre, luego de visitar a un amigo en la colonia Bosques del Alba, en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con sus familiares, Jeshua no tenía dinero para regresar a casa y decidió caminar hacia su domicilio. Sin embargo, jamás llegó. Su madre, Karla Rendón, relató que el joven se habría extraviado en un tramo cercano a la autopista México–Querétaro, y que aunque cuentan con algunos videos proporcionados por vecinos y por el C4, todavía no han logrado trazar el recorrido completo que hizo esa noche.

Exigen videos de empresas privadas tras desaparición de Jeshua en Cuautitlán Izcalli

Los manifestantes denuncian que diversas empresas instaladas en la zona donde desapareció Jeshua se niegan a entregar las grabaciones de sus cámaras de seguridad, pese a que estas podrían aportar información relevante sobre sus últimos pasos. La familia pidió a estas compañías colaborar con la Fiscalía y permitir el acceso a las imágenes.

Asimismo, señalaron que en una de las cámaras que sí lograron revisar se observa la presencia de policías estatales y municipales revisando a Jeshua momentos antes de que se perdiera su rastro, por lo que exigen que la autoridad aclare las circunstancias de ese encuentro.

Mientras tanto, durante el bloqueo, los familiares levantaron las plumas de las casetas permitiendo el libre paso a los automovilistas, en protesta pacífica pero firme. Personal de la Fiscalía del Estado de México instaló una mesa de diálogo para atender a los manifestantes y dar seguimiento a las exigencias de la familia.

La desaparición de Jeshua, un caso dentro de una crisis de desaparición estatal

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Estado de México registra 1,811 personas desaparecidas en lo que va del año, de las cuales 1,150 son hombres, lo que refleja una tendencia alarmante en el territorio mexiquense.

Los municipios con mayor número de casos son:



Ecatepec: 232

Toluca: 122

Chimalhuacán: 103

Nezahualcóyotl: 95

Cuautitlán Izcalli: 65

Este último es precisamente el municipio donde desapareció Jeshua, sumando su caso a una creciente lista de jóvenes no localizados que mantiene en alerta a organizaciones, familias y autoridades.