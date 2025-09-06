No es normal que dejemos que se vuelva una costumbre el que no se cumpla lo que se promete en campaña. El gobierno de la 4T juró ser diferente a quienes estaban en el poder, pero resultaron ser peores.

Aún muchos recuerdan la promesa de campaña: tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca. Pero la realidad está para llorar, como Elisa, una paciente del ISSSTE que acudió desesperada a redes sociales para denunciar que se le dejó sin tratamiento, pues la máquina que simula radioterapia no funciona y no hay fecha para que dé atención, mientras ella enfrenta un tumor cerebral.

En el informe de gobierno se presumió una cifra de cobertura del sistema de salud, pero de qué sirve inflar cifras si los pacientes no reciben atención de calidad. No es normal.

#NoEsNormal que haya más niños en el crimen organizado

También presumieron que iban a rescatar a la juventud de las garras del crimen organizado. Culparon a quienes lo precedieron y los responsabilizaron de no ofrecerles oportunidades de trabajo o estudio. Prometieron que iban a tratar las causas de la violencia con programas con poca transparencia sobre sus afiliados.

Hoy, de nuevo, queda al descubierto cómo los cárteles de droga usan y desechan a los jóvenes que reclutaron para ejecutar sus fechorías.

La juventud no solo engrosa las cifras de desempleo, deserción escolar, sino también de los desaparecidos, pues de acuerdo con organizaciones, desde el 2022 a la fecha la cifra va en aumento.

Y no existen aún investigaciones sobre los señalados como socios del crimen organizado ya que son cercanos al régimen.

Reclutados para morir: el brutal destino de jóvenes mexicanos en manos de cárteles

#NoEsNormal la exoneración del hermano de AMLO

A Pío López Obrador le bastaron cinco años de silencio para asomarse a festejar la resolución del INE que declara “inexistentes” las pruebas en su contra por cometer un delito electoral, claramente omitiendo el video en que recibía fajos de dinero de parte de David León Romero, en agosto de 2020.

No conforme con eso, ahora se dijo afectado por el caso y aseguró que tiene “daño emocional, biológico, social y moral” por los videos que cuestionaron el lema de su hermano: no corrupción.

No hay que normalizar la mentira y el incumplimiento de un gobierno que prometió cambios y que lucró con causas sociales para repetir prácticas que no benefician a la sociedad.

No es normal, que tapen solo una de las coladeras mal colocadas

El gobierno de la 4T que se jactó de proyectar a México en el extranjero está quedando en el ridículo: en el Maratón de la capital se reportó al menos una coladera mal tapada que hizo caer a un paratleta, aunque el gobierno capitalino quiso minimizar el hecho, queda evidente que a poco menos del Mundial de futbol, la capital se sume en baches, socavones e inundaciones, ¿está preparada para un evento internacional de ese tamaño?