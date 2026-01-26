¿Fuente de chocolate? Crisis sanitaria en la alcaldía Venuestiano Carranza, CDMX, por agua contaminada

Vecinos de la Venustiano Carranza en CDMX, denuncian suministro de agua color café y falta de respuesta oficial.

La situación del suministro de agua en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX, ha pasado de ser una molestia a una verdadera emergencia sanitaria.

Los habitantes han documentado con fotos y videos cómo el agua que llega a sus hogares tiene un aspecto similar al chocolate, lo que ha generado una ola de indignación y preocupación por los posibles efectos en la salud de las familias.

Así sale el agua de la llave en las casa de la colonia Jardín Balbuena, en la @A_VCarranza de un turbio color café.



Los vecinos aseguran que llevan meses sufriendo estas condiciones, y que las autoridades les respondieron que el asunto lo deben resolver los propios habitantes,… pic.twitter.com/O31wPSIOnH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2026

El drama de abrir la llave y encontrar agua color café

Desde hace meses, los residentes de esta zona de la Ciudad de México han reportado que el agua potable llega con una turbiedad extrema. Actividades tan cotidianas como lavar los trastes, llenar la lavadora o simplemente lavarse las manos se han vuelto imposibles de realizar con el líquido de la red.

La indignación crece porque, a pesar de los pagos puntuales del servicio, lo que reciben es un fluido lodoso que tienen que utilizar para actividades diarias como lavarse los dientes.

¿Qué riesgos para la salud representa el agua de este color?

Utilizar agua con estas características no es solo un problema que te provoca asco; es un peligro directo para el cuerpo humano.

Los médicos advierten que el color café suele ser señal de altas concentraciones de hierro oxidado, sedimentos de tierra y, potencialmente, bacterias fecales si hay filtraciones en la red.



Piel y ojos: Bañarse con esta agua puede causar dermatitis, resequedad extrema y conjuntivitis.

Sistema digestivo: Si se usa para lavar alimentos o cepillarse los dientes, el riesgo de contraer tifoidea, hepatitis A o parasitosis aumenta drásticamente, ya que la suciedad anula el efecto del cloro.

Habitantes de la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, alertan que el agua potable sale sucia y con mal olor, lo que representa un riesgo para la salud de las familias.



Exigen a las autoridades de la alcaldía una solución inmediata ante esta situación que… pic.twitter.com/qr9WW8DykG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

Filtros domésticos saturados: La prueba del lodo

La evidencia más clara del problema está en los sistemas de filtrado de las casas. Los vecinos han mostrado imágenes de cartuchos de filtros que, tras pocos días de uso, terminan completamente cubiertos por una capa gruesa de sedimento oscuro. Esto demuestra que la red hidráulica de la alcaldía está arrastrando una cantidad masiva de sólidos que no deberían estar presentes en un sistema de agua que se ostenta como “potable”.

Autoridades deslindan responsabilidad y culpan a vecinos

A pesar de las constantes denuncias, la respuesta de los organismos encargados del agua ha sido insuficiente. Según los afectados, la explicación oficial es que el problema es “interno” y que cada dueño debe revisar sus tuberías.

Por otro lado, los colonos señalan que es absurdo pensar que cientos de casas presenten el mismo daño de forma simultánea, apuntando a que el origen de la contaminación está en las tuberías maestras de la vía pública.