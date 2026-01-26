Logo Inklusion Sitio accesible
¿Fuente de chocolate? Crisis sanitaria en la alcaldía Venuestiano Carranza, CDMX, por agua contaminada

Vecinos de la Venustiano Carranza en CDMX, denuncian suministro de agua color café y falta de respuesta oficial.

La situación del suministro de agua en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX, ha pasado de ser una molestia a una verdadera emergencia sanitaria.

Los habitantes han documentado con fotos y videos cómo el agua que llega a sus hogares tiene un aspecto similar al chocolate, lo que ha generado una ola de indignación y preocupación por los posibles efectos en la salud de las familias.

El drama de abrir la llave y encontrar agua color café

Desde hace meses, los residentes de esta zona de la Ciudad de México han reportado que el agua potable llega con una turbiedad extrema. Actividades tan cotidianas como lavar los trastes, llenar la lavadora o simplemente lavarse las manos se han vuelto imposibles de realizar con el líquido de la red.

La indignación crece porque, a pesar de los pagos puntuales del servicio, lo que reciben es un fluido lodoso que tienen que utilizar para actividades diarias como lavarse los dientes.

¿Qué riesgos para la salud representa el agua de este color?

Utilizar agua con estas características no es solo un problema que te provoca asco; es un peligro directo para el cuerpo humano.

Los médicos advierten que el color café suele ser señal de altas concentraciones de hierro oxidado, sedimentos de tierra y, potencialmente, bacterias fecales si hay filtraciones en la red.

  • Piel y ojos: Bañarse con esta agua puede causar dermatitis, resequedad extrema y conjuntivitis.
  • Sistema digestivo: Si se usa para lavar alimentos o cepillarse los dientes, el riesgo de contraer tifoidea, hepatitis A o parasitosis aumenta drásticamente, ya que la suciedad anula el efecto del cloro.

Filtros domésticos saturados: La prueba del lodo

La evidencia más clara del problema está en los sistemas de filtrado de las casas. Los vecinos han mostrado imágenes de cartuchos de filtros que, tras pocos días de uso, terminan completamente cubiertos por una capa gruesa de sedimento oscuro. Esto demuestra que la red hidráulica de la alcaldía está arrastrando una cantidad masiva de sólidos que no deberían estar presentes en un sistema de agua que se ostenta como “potable”.

Autoridades deslindan responsabilidad y culpan a vecinos

A pesar de las constantes denuncias, la respuesta de los organismos encargados del agua ha sido insuficiente. Según los afectados, la explicación oficial es que el problema es “interno” y que cada dueño debe revisar sus tuberías.

Por otro lado, los colonos señalan que es absurdo pensar que cientos de casas presenten el mismo daño de forma simultánea, apuntando a que el origen de la contaminación está en las tuberías maestras de la vía pública.

Por:  Jimena Romero

Con información de: Alfredo Torres

Agua café

Alfredo Torres | Vecinos denuncian el terrible color del agua.

Filtro café

Alfredo Torres | Los filtros que la gente ha comprado, terminan del mismo color.

/
