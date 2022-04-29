Ciudad de Brasil construye Cristo Redentor más grande que el de Río

El pueblo de Encantado, ubicado al sur de Brasil, le hizo la competencia a la famosa estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro, y construyó una aún más grande con la intención de atraer turistas a la pequeña ciudad, la nueva imagen llevará el nombre de Cristo Protector.

La nueva estatua de Cristo Redentor mide 43 metros de altura, mientras que la de Río de Janeiro mide 38 metros, con todo y los pedestales.

La imagen de Cristo Redentor del poblado Encantado fue construido sobre una estructura de metal, sobre una colina de la ciudad y el lugar estará abierto al público hasta el próximo año, indicó Robison Gonzatti, vicepresidente de la asociación que patrocinó la estatua.

"Es una construcción de 43 metros y medio de altura. Son 6 metros de pedestal y 37 metros y medio de Cristo Redentor. Esto significa que hoy nuestra estatua de nuestro Cristo Protector aquí en Encantado es la estatua de Cristo más grande del mundo”, aseveró Gonzatti.

|Reuters

Explicó que la estatua de Cristo Redentor en Encantado cuenta con un mirador en forma de corazón ubicado en su pecho y las personas pueden ver a través de él.

La vista de la nueva estatua tendrá que competir con el paisaje que ofrece la de Río de Janeiro, desde donde se contempla la bahía de Guanabara.

¿Cuándo fue construido el Cristo Redentor de Brasil?

El Cristo Redentor es el monumento más icónico de Brasil, fue construido en 1931 y tardaron cinco años en terminarlo. La estatua Art Deco de Río se construyó con hormigón armado y esteatita. Pesa 1.445 toneladas.

Para su construcción se convocó un concurso para el diseño de esta imagen, el cual ganó la idea original del artista plástico Carlos Oswall.

El Cristo Redentor de Brasil es reconocido en todo el mundo, por su forma, belleza y gran tamaño, por lo que en 2007 fue considerado una de las siete Maravillas del Mundo.